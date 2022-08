Teatro dell’Opera di Roma, al via Cinema Opera

Al via Cinema Opera, l’arena cinematografica sotto le stelle allestita nel piazzale del Teatro Costanzi di Roma che proporrà quattro serate uniche, dal 10 al 13 agosto, con i capolavori firmati da Mario Martone e realizzati con Rai Cultura e un serata speciale con la danza.

Il barbiere di Siviglia, La traviata e La bohéme con la regia di Mario Martone, Il suono della bellezza con Rosa Feola e Eleonora Abbagnato che si esibiscono tra i capolavori di Galleria Borghese e Nuit Romaine diretto da Angelin Preljocaj con i costumi di Maria Grazia Chiuri della Maison Dior e ambientato a Palazzo Farnese: questi i titoli proposti nell’ambito della nuova iniziativa del Teatro dell’Opera di Roma che dopo lo strepitoso successo della stagione estiva tornata nei consueti spazi delle Terme di Caracalla, lancia una proposta inedita rivolta a tutti, cittadini e turisti, appassionati o curiosi, che potranno rivedere o assistere alla proiezione di capolavori dell’opera e della danza tutte, rigorosamente a ingresso libero.

“Abbiamo deciso quest’anno di continuare la nostra attività, anche dopo la conclusione della stagione estiva a Caracalla, – le parole del Sovrintendente Francesco Giambrone – per ribadire la nostra attenzione per le tante romane e i tanti romani che restano in città in questo periodo e per i turisti che sono tornati ad animarla. E trasformiamo piazza Beniamino Gigli in un Cinema all’aperto che apriremo proprio la notte di San Lorenzo: quattro speciali serate che vogliono testimoniare il percorso difficile dei teatri degli ultimi due anni e dei risultati artistici meravigliosi che quelle difficoltà hanno prodotto. È una maniera per consolidare sempre di più quel progetto di apertura del Teatro, avviato con Linea Opera, che ha iniziato a costruire una forte relazione con i tanti territori e che ci aiuta nella ricerca di nuovi pubblici. D’intesa con il primo Municipio, inizia anche un processo di valorizzazione di piazza Beniamino Gigli”.

I tre film opera e Il suono della bellezza, già apprezzati nel loro passaggio televisivo, e proposti nell’arco della settimana di programmazione sono stati realizzati in collaborazione con Rai Cultura nelle due passate stagioni, quando il teatro è rimasto chiuso a causa della pandemia: prima di ogni film opera sarà proiettato un saluto al pubblico del regista Mario Martone.

La rassegna si apre la notte di San Lorenzo, mercoledì 10 agosto con Il barbiere di Siviglia di Rossini, titolo che chiude anche la stagione estiva a Caracalla, rivisto da Mario Martone e diretto da Daniele Gatti: un capolavoro di creatività interamente girato negli spazi vuoti del teatro che ha conquistato il XL Premio Abbiati. Fra le voci, Andrzej Filończyk nel ruolo di Figaro, Ruzil Gatin come Conte d’Almaviva, Vasilisa Berzhanskaya che interpreta Rosina, Alessandro Corbelli è Don Bartolo, Alex Esposito è Don Basilio.

Giovedì 11 agosto, spazio a La traviata di Verdi secondo Martone, diretta da Daniele Gatti e girata negli spazi del Costanzi: Lisette Oropesa è la protagonista Violetta Valéry, Saimir Pirgu è Alfredo Germont, Roberto Frontali è Giorgio Germont

Venerdì 12 agosto va in scena La bohème di Puccini girata negli enormi spazi mozzafiato dei Laboratori di Scenografia del Teatro dell’Opera di Roma, in via dei Cerchi: Michele Mariotti è sul podio per l’opera girata con la ripresa musicale in presa diretta. Protagonisti principali, Jonathan Tetelman come Rodolfo, Federica Lombardi come Mimì.

L’ultima serata di sabato 13 agosto è un evento speciale all’insegna della danza con Il suono della bellezza – Nuit Romaine.

Il suono della bellezza, speciale collaborazione tra il Teatro dell’Opera di Roma e la Galleria Borghese con Rai Cultura, Il suono della bellezza è un meraviglioso viaggio musicale, diretto da Daniele Gatti che parte dal barocco di Händel e Vivaldi, passando da Paisiello e Mozart, per approdare al neoclassicismo di Stravinskij. Rosa Feola interpreterà alcune delle più celbri pagine musicali, da Casta diva dalla Norma di Bellini a Il trionfo del Tempo e del Disinganno di Händel. Eleonora Abbagnato omaggia l’Apollo e Dafne di Bernici, come protagonista di un passo a due creato per l’occasione sull’Apothéose tratta da Apollon Musagète di Igor’ Stravinskij. A seguire, Nuit Romaine, film diretto da Angelin Preljocaj con i costumi di Maria Grazia Chiuri della Maison Dior, ambientato nel cuore di Palazzo Farnese. In scena anche Eleonora Abbagnato, direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera, che interpreta Nox, dea della notte, che entra nel palazzo muovendosi nei suoi meravigliosi spazi e giardini, incontrando uomini e donne che hanno animato questo straordinario palazzo. Accanto alla Abbagnato, il primo ballerino Friedemann Vogel e i ballerini del Teatro dell’Opera di Roma interagiscono con la dea nelle coreografie – quadri viventi ideati da Angelin Preljocaj.

“Le serate di Cinema Opera arricchiscono ulteriormente la già ampia e vivace offerta culturale dedicata alle romane e ai romani e ai turisti in questi mesi estivi e rivestono un significato speciale per il loro contenuto. Questa iniziativa rafforza il percorso di crescita del Teatro dell’Opera e contribuisce al suo impegno per rivolgersi a pubblici nuovi e diversi e per rendere sempre più saldo il suo legame con la nostra città, i suoi spazi e le sue piazze” conclude il Sindaco e Presidente della Fondazione Roberto Gualtieri. Info e dettagli su operaroma.it

Fabiana Raponi