Traiettorie la XXXII edizione – riprende a settembre

Riprende a settembre la XXXII edizione della rassegna Traiettorie

Dopo tre mesi di pausa estiva torna Traiettorie, la rassegna di musica moderna e contemporanea organizzata ogni anno a Parma da Fondazione Prometeo sotto la guida artistica di Martino Traversa.

Il programma della seconda parte propone undici concerti che, insieme ai sette eseguiti tra aprile e giugno, formano un cartellone di ben diciotto appuntamenti per questa XXXII edizione che rende omaggio alla musica italiana del Novecento.

Si riparte il 7 settembre alla Casa della Musica, con una serata di elettronica affidata a Ensemble Flashback in formazione di trio con Philippe Spiesser (percussioni), Alexander Vert (elettronica) e José Miguel Fernández (computer music design). Il programma prevede due prime esecuzioni italiane degli stessi Vert e Fernández: «Crossing Points» – nel quale, grazie a un’interfaccia gestuale, il “GeKiPe”, il gesto dell’esecutore si trasforma in suono e immagini – e «Birds, Winds & Dreams», dove le regole matematiche dell’informatica sono utilizzate per evocare i movimenti della natura. Completano il programma «Always» del compositore statunitense Curtis Roads, brano nato dalla ricerca pluriennale dell’autore sulla Sintesi Granulare, e un’altra prima italiana, «Fond Diffus», sempre di Fernández.

Il 14 settembre, di nuovo alla Casa della Musica, torna da solista il pianista finlandese Joonas Ahonen – che della rassegna è già stato ospite nelle scorse edizioni con il Klangforum Wien – con brani di Castiglioni, Webern, Gander e Beethoven.

Il 20 settembre, questa volta a Teatro Farnese, l’Ensemble Prometeo diretto da Marco Angius celebra il centenario della nascita di Iannis Xenakis, «Pléïades», una grandiosa creazione per sei percussionisti che restituisce con sensazioni ancestrali la grandiosità architettonica della materia sonora. Per completare la serata – che si configura così come un vero tributo alle percussioni novecentesche –, Ensemble Prometeo aggiunge l’esecuzione di «TUNE» di Mario Bertoncini, per piatti sospesi amplificati e spazializzati, uno dei pezzi più rappresentativi del compositore romano scomparso nel 2019.

Il 30 settembre, nuovamente alla Casa della Musica, Daniele Roccato dedica una serata alla figura del contrabbassista e compositore Stefano Scodanibbio, scomparso dieci anni fa. Il suo progetto «Scodanibbio RMX» è un lavoro che accoglie la disponibilità polifonica della musica del compositore marchigiano per rielaborarla in una nuova composizione al contrabbasso con il supporto del live electronics.

Seguono due concerti a Teatro Farnese: il 7 ottobre torna per l’undicesima volta a Traiettorie – la prima fu nel 1997 – il grande Quartetto Arditti, decisamente la compagine più fedele e presente nei programmi della rassegna, impegnato in un programma tutto italiano che unisce le sterminate capacità tecniche dell’ensemble fondato da Irvine Arditti con un’alta intensità di scrittura contemporanea; il 12 ottobre l’Ensemble Prometeo, accanto a brani di Alessandro Solbiati, Gérard Grisey e Giulia Lorusso, dà voce alla

prima assoluta di un pezzo scritto appositamente dal giovane francese Maël Bailly, vincitore del Traiettorie Music Prize, istituito per sostenere e promuovere la creatività giovanile.

Il 19 ottobre si torna alla Casa della Musica dove troviamo protagonista, per la prima volta nella storia di Traiettorie, L’arsenale Ensemble diretto da Filippo Perocco con Livia Rado soprano, con un programma che privilegia i compositori delle ultime generazioni, mentre il 28 ottobre è la volta del duo formato dal soprano Alda Caiello e dalla pianista Maria Grazia Bellocchio con brani di Ravel, Nieder, Montsalvatge, Di Bari, Mosca, Bussotti, Gervasoni, Berio e Kurtág.

Il 3 novembre dopo quattro anni viene riaccolto L’Instant Donné, che proprio quest’anno compie vent’anni di vita, con musiche di Castiglioni, Clementi, Lanza, Norman, Sinnhuber, Pattar, Tokunaga; il 9 novembre sempre alla Casa della Musica torna il consueto appuntamento con i giovani talenti del Conservatorio di Parigi; e infine nel Centro di Produzione Musicale “Arturo Toscanini” il 18 novembre Traiettorie 2022 si chiude con Syntax Ensemble diretto da Pasquale Corrado, con Valentina Coladonato voce solista, e un

programma che celebra più che mai la contemporaneità italiana, con cinque composizioni di Luca Mosca, Sonia Bo, Alessandro Melchiorre, Pasquale Corrado e Maurilio Cacciatore scritte negli ultimi quindici anni.

La realizzazione di Traiettorie, partner di Italiafestival, è possibile grazie al sostegno di: Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma, Casa della Musica di Parma, Complesso Monumentale della Pilotta, Università degli Studi di Parma, Fondazione “A. Toscanini”, Fondazione Monteparma, Fondazione Cariparma, Chiesi Farmaceutici, Fondazione Nuovi Mecenati – Fondazione franco-italiana di sostegno alla creazione contemporanea, Symbolic, Sina Hotel Palace Maria Luigia,

MACROCOOP – Servizi per la comunicazione. Rinnovata anche la collaborazione con Rai Radio3 e Magazzini Sonori come media partner.

