Teatro Il Martinett

Gli spettacoli formato famiglia introdotti lo scorso anno in locandina sono stati

promossi a pieni voti. Da special event a vera e propria rassegna, sempre più nutrita e

articolata, for kids. I piccoli dai 4 agli 11 anni avranno, da autunno a primavera,

continui pretesti (oltre a una golosa colazione) per trascinare i genitori e i genitori dei

genitori in via Pitteri. E si comincia proprio in occasione della Festa dei Nonni, con la

prima di ben diciannove mattinate da trascorrere insieme, all’insegna del divertimento

intelligente ed educativo. Prestidigitazione, incantesimi, giochi, pupazzi animati,

canzoni, racconti e tanto altro. Biglietto 12 euro adulti, 10 euro bambini. Abbonamento

4 spettacoli a 40 euro.

Arriva un bastimento carico di… mattinate di festa speciali, dedicate alla famiglia. Dopo

l’esperimento dello scorso anno, al Martinitt tornano Le domeniche dei bambini. Non più

sporadiche occasioni, ma una vera e propria, corposa (e golosa) rassegna di spettacoli di

edutainment, carichi di risate, magia e preziosi insegnamenti.

Ai bambini tra i 4 e gli 11 anni e alle loro famiglie nella nuova stagione 2022/23 è dedicata

una locandina vivacissima, che da ottobre a maggio per ben 19 domeniche invita a fare

colazione con… TEATRO, BURRO E MARMELLATA. La formula, collaudata con successo,

prevede, per chi lo desidera, la colazione alle 10.30 e lo spettacolo alle 11.30. Tantissimi e

vari i temi trattati, con spassose performance di prestidigitazione, giochi, canzoni,

animazione e racconti dai titoli accattivanti e spiritosi.

Sul palco se ne vedranno delle belle. E delle strane… Si, perché la vera magia non è catturare l’attenzione ed entusiasmare un giovanissimo pubblico solo apparentemente facile (ma invece molto attento ed esigente), ma aiutarlo –divertendolo- a crescere, trasmettendo valori e messaggi importanti. I veri protagonisti sul palco, accanto ad attori e pupazzi carismatici, saranno infatti argomenti fondamentali e attuali come l’educazione civica, la responsabilità verso il pianeta, il valore della lettura, la forza dei sogni, l’altruismo e il rispetto degli altri, l’importanza di una sana alimentazione, le paure e il coraggio di vincerle… In occasione delle Festività di fine anno, poi, non mancheranno show speciali con protagonisti Babbo Natale e la Befana, entrambi in versione “eccentrica”.

La locandina 2022/23

2 OTTOBRE 2022

LA CUCINA DI OTTO STRUDEL di Giacomo Occhi

Otto Strudel, il cuoco tedesco più grande del mondo, è pronto a cucinare con voi! Riuscirà a non combinare disastri? Un musical tra pentole e fornelli che conquisterà grandi e piccini. Un ricco menù fatto di circo, magia, pupazzi, canzoni, teatro e un pizzico di follia. Buon appetito!

16 OTTOBRE 2022

UNA GIORNATA SPECIALE di Funtastic Team

Margherita è una ragazzina brillante ed esplosiva dai poteri straordinari. Mentre i suoi genitori mangiano sregolatamente, lei ama tutto ciò che è sano e naturale. Il pubblico dei bambini imparerà, attraverso favole e magie, l’importanza dei tre pasti principali della giornata e che cos’è la piramide alimentare.

30 OTTOBRE 2022

CHI HA PAURA DI CHI? di Simone Bovienzo

Paurizio è un investigatore: cerca le paure e le arresta, le rende inoffensive, le sconfigge. Ha deciso di formare una squadra, così da rendere il mondo meno spaventoso, ma ha bisogno di volontari. Saranno gli spettatori a trovarsi, loro malgrado, in questa magica e straordinaria avventura, nella quale scopriremo, attraverso la magia, la musica, favole e clownerie che le cose che ci sfuggono, non capiamo, non vediamo non rappresentano necessariamente un pericolo: la conoscenza ci rende liberi!

13 NOVEMBRE 2022

TIME OUT di Enzo Polidoro

Uno show in cui il protagonista deve scoprire il significato del TEMPO, esplorandolo man mano nei suoi panni di giullare, sotto forma di gioco teatrale, per trovare il coraggio di cambiare. Ma alla fine per essere felici non è forse meglio provare a cambiare il mondo con un sorriso?

27 NOVEMBRE 2022

ENERGY SHOW di Funtastic Team

Savana Joe è uno scienziato esploratore, Pepe un tucano irascibile ma simpatico. Entrambi vivono su un’isola tropicale sulla quale Savana ha scoperto che cos’è l’energia, da dove viene e come si può risparmiarne e lo racconta attraverso canzoni e magie insieme a tanti altri divertenti personaggi.

11 e 18 DICEMBRE 2022

BABBO NATALE CERCASI! di Funtastic Team

E se Babbo Natale andasse in vacanza proprio a… Natale? Ecco l’avventura di Elfuzia, l’elfa pigra e sonnacchiosa, che dovrà sostituire proprio lui: Babbo Natale! Una storia fantastica per imparare che solo dalla collaborazione e dalla positività nascono grandi opere.

6 GENNAIO 2023

BEFANA REVOLUTION di Enzo Polidoro – Attraverso esperimenti “artistici” in stile talent show si cercherà la formula magica per fare apparire la befana sul palcoscenico, ricreando la giusta poetica atmosfera per riportare la simpatica “vecchietta” in tempo per consegnare carbone e dolci, dando valore all’importanza dello stare bene in famiglia.

22 GENNAIO 2023

MISTER ACCADUEO’ di Funtastic Team

Mister Accadueò è un dottore ciarlatano, che si aggira per il vecchio Far west cercando di vendere il suo elisir, l’Accadueò. E’ accompagnato dal suo cavallo, da una puzzola e da un avvoltoio. Musica country e mirabolanti magie saranno utilizzate per spiegare le fantastiche proprietà dell’acqua e l’importanza del suo utilizzo consapevole.

5 FEBBRAIO 2023

IL MONDO DI ALAN PRESTIGIAMATTO di Mago Alan

Uno straordinario spettacolo di animazione magica, nel quale i bambini vengono accompagnati in un

meraviglioso viaggio nel Regno della fantasia, “catapultati” sul galeone dei Corsari, oppure

nell’incantato mondo delle fiabe tra le fate o ancora su di una astronave in un avventuroso viaggio nelle galassie o nel colorato mondo del circo…

19 FEBBRAIO 2023

ENERGY SHOW di Funtastic Team

Savana Joe è uno scienziato esploratore, Pepe un tucano irascibile ma simpatico. Entrambi vivono su un’isola tropicale sulla quale Savana ha scoperto che cos’è l’energia, da dove viene e come si può risparmiarne e lo racconta attraverso canzoni e magie insieme a tanti altri divertenti personaggi.

26 FEBBRAIO 2023

IL MONDO DI ALAN PRESTIGIAMATTO di Mago Alan

Uno straordinario spettacolo di animazione magica, nel quale i bambini vengono accompagnati in un meraviglioso viaggio nel Regno della fantasia, “catapultati” sul galeone dei Corsari, oppure nell’incantato mondo delle fiabe tra le fate o ancora su di una astronave in un avventuroso viaggio nelle galassie o nel colorato mondo del circo…

12 MARZO 2023

DREAMING BUBBLES di Whitedream

La nuova messa in scena di Pierpaolo Laconi, in arte Whitedream, uno dei bubble artist più influenti d’Europa, Guinness World Record per la “Bolla di sapone più grande al mondo soffiata con le mani”. Non è solo uno spettacolo, bensì un viaggio magico che porterà lo spettatore nell’effimero mondo delle bolle di sapone.

19 MARZO 2023

RICICLARE E’ UNA MAGIA di Funtastic Team

Mc Butter, uno scienziato mago, in compagnia di colorati personaggi realizza magie ed esperimenti strabilianti per spiegare come e perché fare la raccolta differenziata.

2 APRILE 2023

IL PESCIOLINO D’ORO di Ullallàteatro

La semplicità di un pescatore, l’avidità di una vecchia, il senso di gratitudine e l’importanza della propria libertà: questa fiaba racconta l’altruismo e insegna che l’apprezzare quello che si ha, anziché concentrarsi su desideri sempre nuovi, è la ricetta della felicità.

16 APRILE 2022

UNA GIORNATA SPECIALE di Funtastic Team

Margherita è una ragazzina brillante ed esplosiva dai poteri straordinari. Mentre i suoi genitori mangiano sregolatamente, lei ama tutto ciò che è sano e naturale. Il pubblico dei bambini imparerà, attraverso favole e magie, l’importanza dei tre pasti principali della giornata e che cos’è la piramide alimentare.

30 APRILE 2022

TIME OUT di Enzo Polidoro

Uno show in cui il protagonista deve scoprire il significato del TEMPO, esplorandolo man mano nei suoi panni di giullare, sotto forma di gioco teatrale, per trovare il coraggio di cambiare. Ma alla fine per essere felici non è forse meglio provare a cambiare il mondo con un sorriso?

14 MAGGIO 2023

LA MAGIA DEI LIBRI di Funtastic Team

Il professor De Volumis è un accanito lettore e ospiterà tutto il pubblico nella sua biblioteca, insieme a Gegè, il suo fidato aiutante. Attraverso magie incredibili, canzoni ed effetti speciali i bambini scopriranno divertendosi che leggere un libro produce una grande magia.

28 MAGGIO 2023

MISTER ACCADUEO’ di Funtastic Team

Mister Accadueò è un dottore ciarlatano, che si aggira per il vecchio Far west cercando di vendere il suo elisir, l’Accadueò. E’ accompagnato dal suo cavallo, da una puzzola e da un avvoltoio. Musica country e mirabolanti magie saranno utilizzate per spiegare le fantastiche proprietà dell’acqua e l’importanza del suo utilizzo consapevole.

Biglietti: 12 euro adulti, 10 euro bambini. Abbonamento a 40 euro per 5 spettacoli.

Colazione: 3,50 euro. Acquisto online su: http://www.teatromartinitt.vivaticket.it

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano – Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it.