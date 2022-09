AmbriaJazz 2022/2023

AmbriaJazz annuncia la stagione invernale: anche quest’anno

l’elegante sala cinquecentesca dell’Auditorium Sant’Antonio di

Morbegno ospiterà cinque appuntamenti curati da AmbriaJazz. Si

parte sabato 24 settembre con il concerto di apertura della stagione

Morbegno Musica 2022/2023 al cui cartellone aderisce AmbriaJazz in

collaborazione con le altre associazioni musicali del territorio.

Progetto che nasce in sinergia con il Comune di Morbegno e la

Fondazione Enea Mattei.

Gli appuntamenti selezionati da AmbriaJazz spaziano dal raffinato

jazz dei grandi maestri, alla musica d’autore italiana, alle musiche dei

cartoni animati che hanno come sigla o sottofondo la musica jazz

declinata in un progetto ideato e pensato per bambini e ragazzi.

Si comincia con Enrico Rava ed Enrico Intra sabato 24 settembre alle

ore 21:00, un concerto tra standard jazz e brani originali. Il secondo

appuntamento vedrà sul palco Antonella Ruggiero e Roberto Olzer al

pianoforte con brani dal repertorio della musica d’autore italiana. Il

terzo appuntamento, di gusto squisitamente natalizio, scalderà

l’Auditorium con il Gospel direttamente dagli U.S.A. A gennaio, sabato

28, sarà la volta di Danilo Rea & Michel Godard che presenteranno un

concerto con musiche dalla tradizione operistica italiana. Il quinto e

ultimo appuntamento sarà rivolto alle scuole, quindi di carattere

didattico, sabato 18 marzo Ugo Viola, noto fisarmonicista già ospite e

amico di AmbriaJazz, realizzerà un progetto con le musiche dei cartoni

animati: “CARTOONS in JAZZ”. In una veste originale e attrattiva Ugo

Viola insieme a sei musicisti jazz si esibirà sulle note di sigle e canzoni

di celebri cartoni animati.

Stagione variegata e intensa quella che si prospetta a partire dal

prossimo sabato, il 24 settembre alle ore 21:00 quando Enrico Rava

alla tromba ed Enrico Intra al pianoforte si esibiranno per la platea

morbegnese con un progetto “vergine”, mai proposto prima che vede

due grandi jazzisti dialogare con disinvoltura e consolidato mestiere

in un’esibizione raffinata all’interno di un repertorio che spazia tra

standard jazz e brani originali, nel segno dell’improvvisazione.

Un’occasione per raccontare due splendide carriere dove la musica,

distillata, ripulita dal superfluo, essenza pura in ogni nota, diventa

godimento per l’orecchio raffinato e guida per il musicista in

formazione.

Enrico Rava, classe 1939, è senza dubbio il jazzista italiano più

conosciuto ed apprezzato all’estero. Torinese d’adozione, benchè nato

a Trieste, come racconta Paolo Fresu nella sua “Storia del jazz in 50

ritratti”, Rava “viene folgorato dall’amore per la tromba e il jazz nel

1957 grazie a un concerto di Miles Davis e, subito dopo, alla scoperta

del vellutato sound di Chet Baker.” Da Torino si sposterà a Roma dove

incontra musicisti importanti come Gato Barbieri, Don Cherry, Mal

Waldron, Steve Lacy e Franco D’Andrea. A metà degli anni Sessanta

inizia a girare il mondo, da Buenos Aires a New York dove entra in

contatto con il mondo dell’avanguardia, con Roswell Rudd, Rashied

Ali, Cecil Taylor e Carla Bley che gli consentono di crescere e imporsi

nel Vecchio continente come uno dei più convincerti solisti del jazz

moderno e di elaborare una musica diversa dal mainstream allora

diffuso in Europa. Incide con le più importanti case discografiche di

settore e scopre decine di giovani talenti tra cui Stefano Bollani,

Gianluca Petrella, Giovanni Guidi. La sua schiettezza umana ed

artistica lo pone al di fuori di ogni schema e ne fa un musicista

rigoroso ma incurante delle convenzioni. Il tutto con una sonorità

personale che lo rende immediatamente riconoscibile.

Anche Enrico Intra ha attraversato da protagonista la storia del jazz

europeo, pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra,

milanese classe 1935, è inoltre organizzatore e ideatore di eventi di

grande rilevanza per il mondo culturale italiano. Ha sviluppato una

poetica sintesi dell’incontro tra linguaggio squisitamente jazzistico e la

musica europea contemporanea di matrice colta elaborando un

concetto europeo di jazz pervaso da un autentico legame con il blues.

Sperimentatore d’avanguardia ha sfidato schemi formali ed espressivi

consolidati. Tra i suoi capolavori realizzati tra gli anni Sessanta e

Settanta si annoverano Archetipo, To The Victims of the Vietnam, Nuova

Civiltà. Dagli anni Ottanta sviluppa progetti legati all’improvvisazione

totale ed elabora un’originalissima ricerca sui suoni elettronici.

Due giganti del jazz in dialogo tra loro sul palco dell’Auditorium

Sant’Antonio di Morbegno, una proposta di grande rilevanza culturale

che si inserisce arricchendo l’offerta musicale che AmbriaJazz

propone sul territorio valtellinese da oltre quattordici anni.

Un’occasione per assistere ad un’esibizione di notevole qualità

artistica. Se “il jazz viene meglio quando si fa insieme” vi aspettiamo per

vivere l’entusiasmo di una serata degna dei migliori jazz club europei.

I biglietti sono reperibili sul sito www.ambriajazzfestival.it al prezzo

di 23 Euro per gli adulti e di 5 Euro per ragazzi under 16. Vi è inoltre la

possibilità di acquistare un biglietto ridotto per studenti, musicisti

residenti in provincia di Sondrio, musicisti associati a MIDJ e per

gruppi da 10 persone in su oltre che un abbonamento per quattro

concerti al prezzo di 80 Euro prenotabile entro il 24 settembre.

Ulteriori informazioni sono reperibili scrivendo all’indirizzo

ambriajazzfestival@gmail.com.