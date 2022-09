Armonie nel Gran Paradiso – ultime due date

Al via la settima edizione della rassegna corale “Armonie nel Gran Paradiso” che

porta la magia della polifonia e dell’intreccio di voci che ha già incantato il pubblico

nelle scorse edizioni nelle chiese e all’aperto, in contesti naturalistici di grande

impatto, per celebrare letteralmente l’incanto della musica.

L’evento è organizzato dall’Associazione Cori Piemontesi in collaborazione con il

Parco Nazionale Gran Paradiso.

Il primo concerto si svolgerà sabato 27 agosto alle ore 18 a Ronco Canavese, presso

la Fucina del Rame (un’antica fucina da rame risalente al 1675). Sul palco il coro

Alterati in Chiave Vocal Ensemble di Cerano (NO), diretto dal maestro Matteo

Ossola.

LA STORIA DEL CORO

Provenienti da differenti esperienze canore gli Alterati in Chiave hanno deciso di

unire le loro capacità vocali ed esprimere il loro amore per il canto attraverso la

musica polifonica. Alterati come possono essere i segni di diesis o bemolle in testa

(in chiave) ad uno spartito, nascono come vocal ensemble nel 2010 e diventano

associazione nel 2012. Fino ad ora si sono esibiti in diverse occasioni vincendo molti

premi, come ad esempio il terzo posto al XXII concorso regionale di canto corale

Viù, e il secondo premio (cat. gruppi vocali) al 55° Concorso Nazionale Corale Trofei

“Città di Vittorio Veneto”.

Il secondo concerto si svolgerà domenica 28 agosto, ore 17:30 a Ribordone, presso

il santuario di Prascondù. Si esibirà la Corale Polifonica di Sommariva Bosco (CN),

diretta dal maestro Adriano Popolani.

LA STORIA DEL CORO

Fondata nel 1970 da Antonio Oliviero, diretta dal 1976 al 2005 da Claudio Chiavazza,

e dal 2006 al 2008 da Elena Camoletto, la Corale Polifonica di Sommariva Bosco ha

all’attivo concerti realizzati in Italia e all’estero (Francia, Grecia, Repubblica Ceca,

Svizzera, Ungheria, ex Yugoslavia), oltre che partecipazioni a rassegne e concorsi

nazionali e internazionali nell’ambito dei quali è stata più volte premiata. Attorno al

nucleo del coro polifonico sono sorte molteplici iniziative volte alla divulgazione del

canto corale e della cultura musicale, come la rassegna internazionale Incontri Corali

e gruppi specializzati in diversi repertori vocali tra cui la Schola Gregoriana. In ambito

discografico ha realizzato produzioni dedicate alla polifonia sacra di diverse epoche.

Il terzo concerto si svolgerà sabato 3 settembre alle ore 21 a Locana, presso la

Piazza del Cantellino. Si esibirà il Free Voices Gospel Choir di Beinasco (TO), diretto

dal maestro Laura Robuschi.

LA STORIA DEL CORO

Il Free Voices Gospel Choir nasce nel 1997. La formazione, diretta dal M° Laura

Robuschi, conta cinquanta coristi, tre ballerini e quattro strumentisti. Tante voci,

ognuna diversa come diverse sono le esperienze, la storia e il sentimento religioso di

ciascuno dei coristi, con la passione comune per un canto di fede e di speranza. Dalla

sua formazione, il coro si è impegnato in oltre 700 esibizioni, ricche di incontri che

hanno formato la sua vivace “personalità”, vicina alla tradizione e tesa alla ricerca di

nuove sonorità. Il coro organizza dal 2000 la manifestazione nazionale “Gospel Sotto

Le Stelle” che ha radunato negli anni centinaia di cantanti, appassionati e

professionisti della musica gospel sotto la guida esperta di artisti internazionali:

Cheryl Porter, Bob Singleton, Bazil Meade, Daniel Stenbaek, Anthony Morgan,

Nehemiah H. Brown, Karen Gibson, Malcom Chambers, Chris Harris, Rose Harper,

Vaughan Phoenix, Wendell Simpksin e molti altri. Ha partecipato a Novara Gospel

Festival, Milano Gospel Festival, Black, Varazze Vocal, Biella Chiama Gospel,

Gospelive e nel 2000 è stato premiato come miglior coro gospel dell’anno dal Music

Award.

Penultimo concerto della rassegna sabato 17 settembre alle ore 21 a Noasca, presso

la Chiesa Parrocchiale. Canta la Corale Polifonica “Il Castello di Rivoli (TO) diretta dal

maestro Massimo Peiretti.

LA STORIA DEL CORO

Il Castello di Rivoli è stato la prima sede che ha accolto la Corale nel 1985. Da allora,

con un repertorio che include brani e opere di musica sacra, della tradizione

popolare, operistica e colonne sonore di film, eseguito a cappella, con

accompagnamento pianistico e/o orchestrale, la Corale si è esibita a Venezia,

Montecarlo, Cattedrale Principato Monaco, Cannes, Marsiglia, Teatri Regio e

Carignano di Torino, Auditorium Rai, Sacra di S. Michele, Abbazie Novalesa e S.

Antonio di Ranverso. Ha partecipato alla rappresentazione “La variante di Luneburg”

alla “Fetes Musicales de Savoie”. 2005 il suo primo CD, 2008 DVD concerto live alla

Sacra di S. Michele, 2013 CD brani natalizi e 2017 il CD live “Cinema in…canto”. Nel

2015 ha preso parte a “Conto Cento, Canto Pace” all’Arena di Verona a 100 anni dalla

Grande Guerra. Nello stesso anno, per i suoi 30 anni ha realizzato a Rivoli la Rassegna

“Scorci Musicali” proseguita con un nutrito programma nel biennio successivo. Dal

novembre 2018 la direzione artistica della Corale è affidata, nell’ottica di una

continua ricerca di nuove forme di espressione musicale e perfezionamento artistico,

al Maestro Massimo Peiretti.

Sesto e ultimo concerto domenica 18 settembre alle ore 15 a Ceresole Reale, presso

il Lago del Serrù. Si esibisce il coro Giovanile Envie de Chanter di Envie (CN); direttori

M° Alessandra Castelli e M° Flavio Fraire.

LA STORIA DEL CORO

Il coro è nato nel 2004 e i ragazzi hanno coniato il nome “Envie de chanter”:

“Desiderio di cantare”, frase contenente il nome del paese di origine. L’Associazione

corale ha attivato da anni laboratori per i bambini, è nato un coro di voci bianche che

affianca e accompagna il coro giovanile oltre che dedicarsi a progetti autonomi. Da

anni il coro collabora con il liceo Bodoni di Saluzzo presso il quale il M° Fraire segue

un laboratorio corale e strumentale. Dalla nascita, il coro ha tenuto oltre 150

concerti esibendosi con diverse formazioni strumentali e collaborando con altre

realtà corali italiane e straniere. Nell’estate del 2009 ha registrato il primo CD e

nell’autunno 2009 le voci bianche hanno registrato delle filastrocche inedite per la

DeAgostini. Nel dicembre 2012 ha presentato un CD dedicato alle musiche natalizie

“Envie de Noël”. Il coro giovanile ha partecipato al festival Europa Cantat, Torino

2012, Pecs (Ungheria) 2015 e al Salerno Festival 2018. Il coro è diretto dalla

fondazione dai M° Alessandra Castelli e Flavio Fraire. Il repertorio spazia tra generi

diversi con numerosi brani arrangiati appositamente dal M° Fraire per le voci del

coro.

Per informazioni:

Associazione Cori Piemontesi

0323.496313

www.associazionecoripiemontesi.com

info@associazionecoripiemontesi.com