Applausi e risate al “Fantastico Mondo del Fantastico”

Somm: Grande afflusso di pubblico al parco a tema al Castello di

Lunghezza, alle porte di Roma. Dalle principesse ai supereroi: ogni

domenica 40 spettacoli

Da tempo ormai gli spettacoli dei parchi a tema hanno varcato gli angusti

confini della mera “animazione”, per essere invece pienamente

considerati come performance teatrali. Questo grazie alla solidità delle

sceneggiature, alla maestria di attori e ballerini, alla ricchezza dei costumi

e delle scenografie, alla cura complessiva (anche registica) delle diverse

messinscene.

Un ottimo esempio di quest’attenzione alla qualità degli spettacoli ci

viene dal “Fantastico mondo del fantastico”, un parco a tema dedicato ai

più piccoli (ma apprezzato anche dagli adulti) situato nella periferia est di

Roma. La location è magnifica: il “castello di Lunghezza”, un vero e

proprio maniero medievale, circondato da giardini di corte e una grande

area verde, dove appunto sono allestiti i diversi set per gli spettacoli e i

servizi (come aree pic-nic e zone relax).

Il parco a tema comprende dieci ambienti dove si svolgono gli spettacoli,

circa 40 ogni giorno (cui va aggiunta la parata iniziale, che ha luogo sulla

grande scalinata del castello, in cui vengono presentati tutti i personaggi).

Alcuni sono dei veri e propri piccoli teatri, come il palcoscenico

arabeggiante dove si tiene “Il Genio e Jasmin nel mondo di Aladjn”. Altri

sono degli spazi en plein air, come lo slargo con un grande masso al

centro dove si mette in scena “Merlino e la spada nella roccia”.

È davvero impossibile elencare tutti gli spettacoli: basti dire che si

tengono a ciclo continuo, con due o tre che vengono eseguiti

contemporaneamente. È quindi possibile passare dall’arena dove si

sfidano a duello Zorro (in groppa al suo cavallo Tornado) e il Capitano Don

Josè alla selva incantata dove viene ricreata la romantica storia di

Biancaneve, dalla casa nel bosco di Masha e Orso alla carrozza a forma di

zucca di Cenerentola.

Alcune citazioni, però, sono d’obbligo: la “filologica” ricostruzione del

rifugio segreto di Batman (la “Bat-caverna”) e della sua auto (la “Bat-

mobile”) a forma di pipistrello, il “regno del ghiaccio” di Frozen e le sue

principesse, la tenda dei pirati con l’eterno duello tra Peter Pan e Capitan

Uncino, il “campo di battaglia” dove si sfidano a colpi di frusta e di mazze

chiodate Spiderman, Hulk, Joker e la seducente Catwoman. E poi ancora:

Crudelia De Mon, la Bella e la Bestia, la principessa del mare Vaiana e

molti altri.

Concludiamo con qualche informazione pratica. Il “Fantastico Mondo del

Fantastico” si trova a Roma, in località Lunghezza, in via della Tenuta del

Cavaliere 230. È aperto tutte le domeniche di settembre (18 e 25), di

ottobre (2, 9, 16, 23 e 30) e martedì 1° novembre. L’orario è dalle 10 alle

19 (ma la biglietteria chiude alle 16.30), i ticket si possono acquistare in

loco o sul sito a prezzo scontato (www.fantasticomondo.it).

recensione di Marco Togna