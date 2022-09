 Compagnia Ariadne/Teatro A, al via il casting attori

La Compagnia Ariadne/Teatro A, con sede in Roma, avvia la selezione di attori e attrici da impegnare nelle nuove produzioni teatrali che saranno allestite durante la stagione 2022-2023.

Possono candidarsi esclusivamente professionisti di età compresa tra i 20 e i 35 anni, con almeno due anni comprovati di esperienza lavorativa.

Per partecipare alla prima fase di selezione occorre inoltrare il proprio curriculum aggiornato e due foto recenti (sia in primo piano, che a figura intera) oltre ad una lettera motivazionale in cui si spieghi perché si vorrebbe collaborare con la Compagnia.

Le persone selezionate verranno ricontattate per un incontro conoscitivo, riceveranno dunque la convocazione con orario e luogo di audizioni dal vivo.

Il materiale dovrà pervenire entro e non oltre il 4 ottobre all’indirizzo ateatro.assariadne1@gmail.com

Le selezioni si svolgeranno giovedì 6 ottobre 2022 dalle ore 10.30

Per ulteriori info: https://www.compagniateatroa.it/