Fuggi la terra e l’onde

di e con Lino Guanciale

Nell’ambito di Sguardi (d’) insieme | Milano è Viva nei Quartieri

Nell’ambito di Sguardi (d’) insieme, quel segmento della programmazione estiva

del Piccolo Teatro di Milano che nasce in seno al palinsesto del Comune di

Milano, Milano è Viva nei Quartieri, Lino Guanciale, sabato 10 settembre, porta

alla Casa della Carità Fuggi la terra e l’onde, nel quartiere Crescenzago

(Municipio 2).

Attraverso una silloge di brani che spazia dal Joseph Conrad fino ad anonimi cronisti

arabi, passando per i versi dall’Eneide virgiliana e le voci dei migranti dei nostri

giorni, Fuggi la terra e l’onde illustra sinteticamente come nella sfida al mare si

congiungano, seguendo una traiettoria frastagliata ma profonda, la ricerca della

salvezza e quelle della conoscenza e della felicità.

Il mare e l’avventura abitano nel nostro immaginario la stessa dimensione metaforica,

confusi in un abbraccio complesso che lega insieme tanto l’ebbrezza della scoperta

quanto la paura della natura e dell’ignoto. La sfida dell’esploratore, del poeta e del

profugo… modi diversi di scrutare l’orizzonte e studiare il vento, generati da paure e

desideri difformi.

Tutti scritti, però, a lettere di fuoco nell’animo umano, secondo le regole della vita,

della morte e della poesia.

regia Lino Guanciale

produzione Wrong Child

durata 60’ senza intervallo

Estate fuori scena

A settembre, sul finire dell’estate, riprendono gli spettacoli del Piccolo Teatro di Milano

nell’ambito di Milano è Viva nei Quartieri, all’interno della più ampia cornice del palinsesto estivo del Comune di Milano “Milano è Viva”.

Prosegue il filone Sguardi (d’) insieme, una proposta teatrale che ha coinvolto, nel segmento estivo, Davide Enia e Stefano Massini, e propone ancora, nelle prossime settimane, il ritorno dell’Abisso di Enia, Lino Guanciale e il collettivo teatrale Sotterraneo: quattro spettacoli (in sei appuntamenti) e quattro laboratori, nei mesi di luglio e settembre, toccando i Municipi metropolitani di Calvairate, Crescenzago, Gallaratese, San Siro, Chiesa Rossa, Turro.

Proseguendo lungo la linea di uno sguardo che abbracci la città nella sua interezza connettendone strettamente le parti, il Piccolo, in dialogo con il Comune di Milano e, in particolare con l’Assessorato alla Cultura, riafferma con convinzione la necessità, per il teatro, di uscire, non solo metaforicamente, dalle proprie sedi, e raggiungere i cittadini anche nei luoghi della loro quotidianità. In quanto rito collettivo per eccellenza, il teatro può e deve avere un ruolo cruciale nel ricostruire un’idea di comunità e nel ricucire gli sfrangiamenti del tessuto metropolitano che la pandemia ha contribuito ad allargare. Il progetto si costruisce intorno alla stretta collaborazione delPiccolo con realtà già radicate in quei territori: una rete, quindi, per intrecciare le linee artistiche con l’impegno consolidato e concreto nel campo della solidarietà, dell’aggregazione su base culturale e dell’inclusione sociale. A fianco del Piccolo vi sono Atir-Associazione teatrale indipendente per la ricerca, Casa della Carità, COMIN-Cooperativa sociale di solidarietà e Ludwig-Officina di linguaggi contemporanei (mare culturale urbano), alle quali si aggiungono, sul versante dell’esperienza laboratoriale, Biblioteca Gallaratese e Il Razzismo è una brutta storia.

Inoltre, dal 9 al 14 settembre, gli spazi del Piccolo Teatro, che lo co-produce insieme a mare culturale urbano, con la direzione artistica di Andrea Capaldi, accolgono il festival Immersioni – laboratorio di linguaggi performativi nei quartieri.

CALENDARIO

Milano è Viva nei Quartieri

Spettacoli

21 e 25 settembre, 20.30 | Talk show di e con Sotterraneo

ex Macello – quartiere Calvairate (Municipio 4) | ex Convitto del Parco Trotter – quartiere Turro (Municipio 2)

calendario laboratori

26-30 settembre | E gira tutto intorno alla stanza a cura di Davide Enia

mare culturale urbano-Cascina Torrette – quartiere San Siro/Trenno (Municipio 7)

26-30 settembre | Io sono a cura di Michele Dell’Utri

Casa della Carità – quartiere Crescenzago (Municipio 2)

Milano è Viva nei Quartieri

9 – 14 settembre | Immersioni – laboratorio di linguaggi performativi nei quartieri

negli spazi del Piccolo Teatro

Informazioni su www.piccoloteatro.org