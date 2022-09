…Ma mai nessuno la baciò sulla bocca

L’infausto destino della bella addormentata

16 settembre ore 21.00 – presso Piazza dei Martiri 3 aprile, 10040 Cumiana (TO)

Spettacolo gratuito con il contributo del Comune di Cumiana

Compagnia Mulino ad Arte, di Ugo Dighero, Marco Melloni, Stefano Benni con Ugo Dighero

regia Ugo Dighero

Dove sono andati i capelli?

Perché non posso più fare lo spuntino di mezzanotte con la peperonata?

Perché una serata di gozzoviglia con gli amici prevede almeno due giorni di convalescenza?

Quando un attore si rende conto che non può più interpretare Amleto per problemi di età è ilmomento di farsi delle domande.

Spappolando la propria personalità in mille personaggi forse è possibile trovare una rispostaalle pressanti domande esistenziali.

Ecco quindi Pino il muratore che, con i suoi modesti strumenti, affronta la domanda delle

domande: Dio esiste? …sulle autostrade c’è scritto che c’è.

Il “fine dicitore” può ancora lanciare sfide sull’evoluzione del linguaggio e della

comunicazione?

Si, le poesie monovocaliche sembrano essere la giusta risposta a questa scommessa.

E l’amore? Può ancora accadere oggi di suicidarsi per amore? Nel “dottor divago” di Stefano

Benni un uomo tenta disperatamente di dare un senso alla fine della sua relazione, ma le sue digressioni iperboliche gli impediscono un’analisi lucida.

L’amministrazione della giustizia umana ha fatto progressi? Il famoso “caso Lucy McGrave” e il conseguente processo sembrerebbero minare questa certezza.

Interpretando contemporaneamente giudice, pubblico ministero, imputato, avvocato difensore e testimoni, l’attore ci dimostra la mission impossible della legge: comprendere la realtà nella sua complessità.

Nei “Tre tic”, funambolica macchietta degli anni ‘30, comprendiamo che il problema dello

“stress” non appartiene solo alla nostra generazione.

Mulino ad Arte APS – Strada Picchi, 57 – Cumiana (TO) 10040 – P. IVA 10777910018 / C.F 94561580013

E’ forse nell’”epico” e nell’analisi degli archetipi in esso contenuti che possiamo trovare le

risposte che cerchiamo? Chi meglio di Gnappo, che analizza le varie culture umane con lo

strumento della favola, può avvicinarsi alla verità?

Sarà lui a spiegarci perché nessuno baciò mai la bella addormentata sulla bocca.

Un divertentissimo caleidoscopico percorso per attore acrobata.

Informazioni

www.mulinoadarte.com/ info@mulinoadarte.com

Sui canali Social FB e Instagram: Mulino ad Arte

Telefonicamente: 370 3259263