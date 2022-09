Rattenspiel debutta al Contemporanea Festival

Rattenspiel. Storie di ratti è uno spettacolo del Teatro Elettrodomestico liberamente ispirato a Ratto – storie di ratti di Andrea Bendini, scomparso burattinaio e drammaturgo fiorentino.

Dopo un lungo lavoro di indagini, ritrovamenti, sparizioni, scrittura e costruzione, è finalmente arrivato il momento del debutto.

Lo spettacolo è uno dei progetti vincitori del bando Toscana Terra Accogliente promosso dalle Residenze Artistiche Toscane ed è stato prodotto dal Teatro Metastasio di Prato.

Rattenspiel è una recita di ratti, ambientata in un mondo punk e post-apocalittico in cui gli uomini e i loro traballanti ideali sono solo un vago ricordo, anzi il sogno destabilizzante di un sorcio.

Lo spettacolo tenta di rendere omaggio ad Andrea Bendini, autore sconosciuto ai più, drammaturgo incompreso, intellettuale fuori dagli schemi e crudele burattinaio. In quest’ora si celebra la vittoria dei ratti sull’essere umano, in un’atmosfera scura e demenziale al tempo stesso, che permette di assistere a un cabaret grottesco dei topi che finalmente ballano sulle macerie per intonare un inno all’inevitabile fallimento dell’uomo.

RATTENSPIEL

storie di ratti

uno spettacolo del Teatro Elettrodomestico

liberamente ispirato a Ratto – storie di ratti di Andrea Bendini

testo di Giulia Zacchini

con Andrea Macaluso, Giusi Merli ed Eleonora Spezi

scene e figure Eleonora Spezi

musiche di Marco Baraldi

produzione Teatro Metastasio/Contemporanea Festival

con il sostegno di Toscana Terra Accogliente

e R.A.T. – Residenze Artistiche Toscane

Contemporanea Festival

Teatro Fabbrichino

Prato

giovedì 22 settembre ore 22.30 – prima assoluta

venerdì 23 settembre ore 19.30

sabato 24 settembre ore 17.00

per prenotazioni: biglietteria@metastasio.it o 0574-608501