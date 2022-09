SIEDE LA TERRA Fenomenologia della pettegola

Le cronache ci ricordano quanto possano essere spietate e nefaste le logiche della gogna pubblica, in particolare quella che vede al centro una donna.In scena giovedì 8 settembre al Cortile di Villa Vogel (Firenze), “Siede la terra” è il corrosivo e sorprendente spettacolo teatrale con cui Francesco D’amore e Luciana Maniaci indagano i meccanismi velenosi dei piccoli paesi, sul violento maschilismo e razzismo che li guida ma soprattutto su chi conduce la narrazione di un luogo e dunque su chi ne detiene il potere.

Inizio spettacolo ore 21,15, si accede da via delle Torri, 23.

Clarice è l’impietosa pettegola dell’immaginario paese di Sciazzusazzu di Sopra, talmente abile nel manipolare le notizie da riuscire a salvare sua figlia Teresa da tutte le – fondate – dicerie che girano sul suo conto. Un giorno infatti su un muro appare una frase ingiuriosa intorno alla giovane: la madre riuscirà a spostare l’attenzione su un’omonima ragazza del paese, decretandone l’infelicità, pur di allontanare ogni sospetto da Teresa.

“Siede la terra” si interroga sul corpo della donna, spesso oggetto di narrazioni subite, e sull’invenzione strumentale dello straniero, del diverso e dell’untore.

Mischiando teatro di narrazione, riflessioni sociologiche, teatro dell’assurdo e immaginario pop, i Maniaci d’Amore firmano un pamphlet contro le dinamiche tossiche del villaggio: non una galleria degli orrori bensì un comico inno d’amore, un’elegia in forma di accusa. Perché, malgrado l’insofferenza, l’indignazione e a volte la vergogna, noi apparteniamo a queste comunità. Non solo i nostri vulnerabili corpi, ma anche i nostri cuori poggiano qui, dove siede la terra.

Presentato in prima regionale, lo spettacolo inaugura Avamposti Teatro Festival organizzato dal Teatro delle Donne. L‘edizione 2022 del festival, intitolata “Sfide”, presenta una panoramica su drammaturgia e teatro contemporanei, con particolare riferimento alle autrici, ai giovani autori e alle tematiche di attualità che hanno colpito o modificato la società. Info e programma completo www.teatrodelledonne.com.

Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.

