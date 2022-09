Teatro Cristallo – Bolzano

Cristallo, giovedì 15 settembre nuovo concerto nella piazzetta del teatro

Per “Estate in Scena” salgono sul palco i gruppi bolzanini Trio Mio e DNA

Per questi ultimi giorni d’estate, il Teatro Cristallo propone, giovedì 15 settembre alle 20.30

nella piazzetta esterna, un concerto con due gruppi bolzanini: Trio Mio e Dna. Il concerto

fa parte della rassegna “Estate in scena” del Cristallo, realizzata grazie al supporto

dell’Assessorato alla Cultura Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano, all’Assessorato

alla Cultura del Comune di Bolzano, della Fondazione Cassa di Risparmio, di Alperia Spa

e della Cassa di Risparmio.

Giovedì sera, 15 settembre alle 20.30 è in calendario per la rassegna estiva del Cristallo

uno degli ultimi concerti all’aperto, allestito nella piazzetta del Teatro: in scena due gruppi

locali, Trio Mio con Enrico Guerrato, David Altieri e Antonio Del Giudice e DNA, una cover

band con Alessandra Dubois, Stefano Ergasti, Stefano Piazza e Andrea Nones.

Nella prima parte del concerto si esibiranno gli artisti di Trio Mio che presenteranno pezzi

di musica italiana, rigorosamente in versione acustica. Trio Mio nasce dalla collaborazione

di 2 giovani talentuosi musicisti, David Altieri (chitarra acustica ed elettrica) ed Antonio Del

Giudice (tastiere), con l’eclettico cantante Enrico Guerrato. Accomunati dalla passione per

la musica italiana, costruiscono un repertorio che parte dagli anni ‘80, proseguendo per 4

decenni. Durante la serata verranno proposti i brani di Lucio Dalla, Raf, Gianluca Grignani,

Timoria e Subsonica e molti altri, tutti favolosamente eseguiti in chiave acustica.

Nella seconda parte della serata invece spazio per i DNA, gruppo di cover band nato nel

2004 a Bolzano. Il repertorio del gruppo è in continua evoluzione e racchiude brani dei

migliori artisti recenti oltre che grandi classici che spaziano dal pop al funky, dalla dance

anni 70 al rock. La capacità di adattarsi e coinvolgere il pubblico presente, rende i loro

concerti un'esperienza musicale da vivere (e ballare) a fondo. Molti dei brani sono stati riarrangiati e adattati allo spirito della band che predilige fondere vari generi musicali tra di loro in chiave innovativa ed originale. Fanno parte della formazione: Alessandra Dubois alla voce, Stefano Ergasti alla chitarra elettrica, Stefano Piazza alla batteria e Andrea

Nones alle tastiere.

I biglietti per assistere al concerto “Trio Mio live e Dna” costano 5 euro e sono acquistabili

sulla nuova app Teatro Cristallo Bolzano, scaricabile sugli app store, online, sul sito del

Cristallo www.teatrocristallo.it, presso la cassa del Teatro di via Dalmazia (aperta con

l’orario estivo: il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 8 alle 14 e

un’ora prima dello spettacolo) oppure tramite la biglietteria automatica blu, sempre attiva,

che è posta di fianco all’ingresso del Teatro. In caso di pioggia o maltempo lo spettacolo

verrà annullato. I biglietti acquistati verranno quindi rimborsati solo se la richiesta di

rimborso perverrà entro 5 giorni dalla data dell’evento annullato.