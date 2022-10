Accademia Filarmonica Romana al Teatro Argentina, Silvia Careddu e Alban Berg Ensemble Wien per Vox Balenae aprono la stagione

Undici i concerti (come di consueto il giovedì, alle ore 21), con interpreti di grande qualità, dagli esecutori di consolidata e solidissima carriera artistica alle nuove leve entrate giovanissime nel circuito musicale internazionale, attraversano la multiforme stagione concertistica 2022-23 dell’Accademia Filarmonica Romana al Teatro Argentina.

L’inaugurazione sarà il 27 ottobre con l’Alban Berg Ensemble Wien, formazione europea di grande prestigio, legata alla tradizione musicale e proiettata con entusiasmo verso il futuro, seguendo quello stesso pensiero musicale che animò la vita di Alban Berg. Fra i membri fondatori dell’ensemble troviamo anche la flautista Silvia Careddu, passata alla storia per essere stata la prima donna italiana ad aver suonato con i celeberrimi Wiener Philharmoniker come primo flauto, ruolo che attualmente riveste per l’Orchestre National de France.

In formazione di quintetto – Silvia Careddu flauto, Régis Bringolf violino, Florian Berner violoncello, Alexander Neubauer clarinetto, Ariane Haering pianoforte – l’ensemble interpreta alcuni capolavori del Novecento storico di Claude Debussy (un doveroso omaggio per il 160 anni della nascita) e Arnold Schoenberg, affiancati dalla teatrale e suggestiva Vox Balenae di George Crumb. Scritta nel 1971 dal compositore americano, scomparso lo scorso febbraio, è un lavoro per flauto, clarinetto e pianoforte, che prende ispirazione dall’ascolto del suono di una megattera. Ai tre interpreti l’autore chiede di indossare una maschera nera che copra gli occhi, che cancelli, in qualche modo, la loro espressività, simboleggiando così le forze della natura indifferenti ai destini umani (Crumb scrive nella sua presentazione nature dehumanized). La natura con le sue suggestioni e la sua potenza (wildly fantastic, grotesque si legge nella parte del flauto che apre l’esecuzione) imprime forza a questo lavoro ed è anche spunto per sperimentare nuove tecniche strumentali che portano a un risultato musicale di grande effetto. Composta nel pieno fervore dell’impegno per le tematiche politiche e sociali dell’epoca, Vox Balenae a distanza di più di cinquant’anni colpisce ancora l’attenzione dell’ascoltatore ed è spunto di riflessione su questioni oggi più che mai attuali. A rendere ancora più suggestiva l’esecuzione, una illuminazione scenica blu intenso, come richiesto dallo stesso Crumb, che avvolgerà l’intera platea del teatro, quasi a ricordare gli abissi del mare.

A Vox Balenae segue l’altrettanta suggestiva, e raffinata, musica di Debussy con alcuni dei suoi brani più celebri – la Petite Suite e Prélude à l’après-midi d’un faune nelle trascrizioni per flauto, clarinetto, pianoforte, e Syrinx per flauto solo. L’omaggio a Vienna sarà con la celebre Kammersymphonie op. 9 di Schoenberg, arrangiata da Anton Webern per quintetto.

Seguiranno i recital pianistici di Benedetto Lupo (17/11) e di Gloria Campaner (con una introduzione di Alessandro Baricco, 15/12) e la prima assoluta di Tutta la notte i cani hanno abbaiato (24/11) opera da camera che la Filarmonica ha commissionato alla giovane compositrice Federica Volante su testo di Sandro Cappelletto e un cast quasi interamente al femminile, ideato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Prosegue l’esecuzione integrale dei Quartetti per archi di Šostakovič con i due concerti del Quartetto Prometeo dedicati ai cinque quartetti centrali (26/1, 20/4). Diversi poi gli artisti per la prima volta ospiti alla Filarmonica, fra cui il violoncellista svizzero Christian Poltéra in duo con la pianista Kathryn Stott (9/2), il giovane talento del momento Giuseppe Gibboni vincitore nel 2021 del 56º Premio Paganini di Genova, in duo con lachitarrista Carlotta Dalia (23/2), Augustin Hadelich (23/3) con il prezioso violino Giuseppe Guarneri del Gesù, e “a furor di popolo” il ritorno di Mischa Maisky (2/3) grande amico della Filarmonica e del mondo musicale romano. Infine un omaggio al barocco con il concerto Non udite lo parlare? La parola al violino nell’età del barocco affidato all’eccellenza di Imaginarium Ensemble diretto da Enrico Onofri (4/5).

Biglietti: Teatro Argentina da 26 a 16 euro (comprensivo di prevendita), ragazzi fino a 14 anni da 9 euro. Diversi abbonamenti (Tutto Argentina, Mini Argentina “vivace”, Mini Argentina “allegro”) da 85 a 190 euro.

Info: filarmonicaromana.org, tel. 342 9550100, promozione@filarmonicaromana.org

ACCADEMIA FILARMONICA ROMANA

STAGIONE DI CONCERTI AL TEATRO ARGENTINA

INAUGURAZIONE

giovedì 27 ottobre 2022| ore 21

SILVIA CAREDDU & ALBAN BERG ENSEMBLE WIEN

Silvia Careddu flauto

Régis Bringolf violino

Florian Berner violoncello

Alexander Neubauer clarinetto

Ariane Haering pianoforte

George Crumb Vox Balenae per flauto, clarinetto e pianoforte (1971)

Claude Debussy Petite Suite (1886-89) trascrizione di M. Webster per flauto, clarinetto e pianoforte

Syrinx (1913) per flauto solo

Prélude à l’après-midi d’un faune (1891-94)

arran. di M. Webster per flauto, clarinetto e pianoforte

Arnold Schönberg Kammersymphonie n. 1 op. 9 (1906)

arr. di A. Webern per pianoforte, violino, violoncello, flauto, clarinetto

ALBAN BERG ENSEMBLE WIEN. Formato nel 2016, l’Alban Berg Ensemble Wien comprende l’Hugo Wolf Quartet (Sebastian Gürtler e Régis Bringolf violini, Su Bin Lee viola, Florian Berner violoncello), la pianista Ariane Haering, la flautista Silvia Careddu e il clarinettista Alexander Neubauer. La Fondazione Alban Berg di Vienna ha concesso l’utilizzo del proprio nome come tangibile apprezzamento e stima della visione artistica di questi musicisti, con un’apertura verso tutto ciò che è nuovo e innovativo, seguendo lo storico solco, altrettanto innovativo, di Alban Berg: legati al passato e impegnati per il futuro. Un secolo fa, Schönberg, Berg e Webern fondarono la Society for Private Musical Performances per realizzare le loro visioni altamente personali, creando situazioni e programmi concertistici non ortodossi. Così oggi l’Alban Berg Ensemble Wien è invitato ogni anno dalla celebre Wiener Musikverein a suonare un proprio ciclo di concerti nella Brahms Hall. Dal 2018 l’ensemble organizza anche un proprio festival, il BERGfrühling, a Ossiacher See. Nel 2021 è stata pubblicata la prima di una serie di registrazioni per la Deutsche Grammophon con musiche appositamente trascritte per l’Alban Berg Ensemble Wien. Lo scorso gennaio l’ensemble è stato in residenza al Cartagena International Music Festival (Colombia), per il quale ha tenuto una serie di concerti. La combinazione strumentale di base che comprende quartetto d’archi, flauto, clarinetto e pianoforte può variare a seconda delle occasioni, creando diverse combinazioni, da 2 fino a 13 musicisti con un repertorio che spazia dal periodo romantico fino ai giorni nostri.

giovedì 17 novembre | ore 21

BENEDETTO LUPO

Benedetto Lupo pianoforte

musica di Čajkovskij, Skrjabin

giovedì 24 novembre | ore 21

TUTTA LA NOTTE I CANI HANNO ABBAIATO (2022) *

opera da camera in prima assoluta di Federica Volante

su testo di Sandro Cappelletto

Virginia Guidi mezzosoprano

EVO Ensemble ensemble vocale

Angela Favella voce recitante

Mimma Campanale direttrice

Imago Sonora Esemble

Alice Cortegiani clarinetto

Paolo Andriotti violoncello

Andrea Pennacchi fisarmonica

Fabio Cuozzo percussioni

In apertura di concerto

Trio Hermes

Ginevra Bassetti violino

Francesca Giglio violoncello

Marianna Pulsoni pianoforte

musica di F. Mendelssohn

giovedì 15 dicembre | ore 21

GLORIA CAMPANER

Gloria Campaner pianoforte

introduzione di Alessandro Baricco

musica di Chopin

giovedì 26 gennaio 2023 | ore 21

QUARTETTO PROMETEO

Integrale dei Quartetti di Šostakóvič (III concerto)

Giulio Rovighi primo violino

Aldo Campagnari secondo violino

Danusha Waskiewicz viola

Francesco Dillon violoncello

musica di Šostakovič

giovedì 9 febbraio | ore 21

CHRISTIAN POLTÉRA | KATHRYN STOTT

Christian Poltéra violoncello

Kathryn Stott pianoforte

musica di Brahms, Prokof’ev, Chopin

giovedì 23 febbraio | ore 21

GIUSEPPE GIBBONI | CARLOTTA DALIA

Giuseppe Gibboni violino

Carlotta Dalia chitarra

musica di Paganini, Tárrega, Castelnuovo-Tedesco, Piazzolla, Paganini

giovedì 2 marzo | ore 21

MISCHA MAISKY

Mischa Maisky violoncello

musica di Bach

giovedì 23 marzo | ore 21

AUGUSTIN HADELICH

Augustin Hadelich violino

musica di Bach, Perkinson

giovedì 20 aprile | ore 21

QUARTETTO PROMETEO

Integrale dei Quartetti di Šostakóvič (IV concerto)

Giulio Rovighi primo violino

Aldo Campagnari secondo violino

Danusha Waskiewicz viola

Francesco Dillon violoncello

musica di Šostakovič

giovedì 4 maggio | ore 21

ENRICO ONOFRI-IMAGINARIUM ENSEMBLE

“Non udite lo parlare?” – La parola al violino nell’età del Barocco

Enrico Onofri violino e direzione

Alessandro Palmeri violoncello

Simone Vallerotonda arciliuto

Riccardo Doni clavicembalo

musica di Cima, Virgiliano, Rognoni, Rognono, Castello, Uccellini, Stradella, Vivaldi, Corelli