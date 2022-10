IUC, Joshua Bell e Peter Dugan in concerto

Non sono molte le occasioni di ascoltare a Roma in assetto cameristico un violinista del calibro di Joshua Bell. Tanto più atteso, dunque, dopo anni di assenza dall’Aula Magna, martedì 25 ottobre alle 20,30, il recital del violinista americano che, con il suo Stradivari del 1713, eseguirà Sonate di Beethoven, Schumann e Debussy e la Rapsodia n.1 per violino e pianoforte di Bartók con il pianista Peter Dugan.

Joshua Bell è uno dei più acclamati violinisti della sua epoca. Si è esibito con tutte le orchestre più importanti del mondo e continua a intrattenere collaborazioni come solista, concertista, musicista da camera, direttore d’orchestra e Direttore Musicale dell’Academy of St Martin in the Fields.

Sul suo modo di suonare lui stesso ha dichiarato ((in un’intervista rilasciata ad Anna Franini su Il Giornale, 2019): Non puoi farti consumare dal pungolo della perfezione. Non devi mirare solo a quella. Devi rischiare, pazienza se sbagli una nota, ma devi tirar fuori l’anima.

Ha collaborato con artisti del calibro di Renée Fleming, Chick Corea, Regina Spektor, Wynton Marsalis, Chris Botti, Anoushka Shankar, Frankie Moreno, Josh Groban e Sting.

Joshua Bell registra in esclusiva per Sony Classical ed ha al suo attivo più di quaranta CD che hanno ricevuto premi Grammy, Mercury, Gramophone ed OPUS KLASSIK.

Nato a Bloomington, nell’Indiana, Joshua Bell ha iniziato lo studio del violino all’età di quattro anni; a dodici anni ha proseguito gli studi con Josef Gingold. All’età di 14 anni Joshua Bell ha debuttato con il M° Riccardo Muti e la Philadelphia Orchestra, mentre all’età di 17 anni ha debuttato alla Carnegie Hall con la Sinfonica di St. Louis. All’età di 18 anni, Joshua Bell ha firmato con la sua prima etichetta, London Decca, ed ha ricevuto un Avery Fisher Career Grant. Negli anni seguenti è stato nominato per cinque Grammy® Award e ha ricevuto nel 2007 l’Avery Fisher Prize.

Joshua Bell suona su un violino Stradivari ‘Huberman’ del 1713.

“…è personale il fraseggio che ricava quando suona, quel piegare la tecnica alle ragioni del canto. Il suo è un violino cantante, lirico, felino….” (Anna Franini, Il Giornale, 2019)

La curiosità:

Il 12 gennaio 2007, in un esperimento su iniziativa dell’editorialista Gene Weingarten del Washington Post, Bell suonò in incognito come musicista di strada nell’atrio della stazione L’Enfant Plaza della metropolitana di Washington nell’ora di punta al mattino. L’esperimento venne videoregistrato da una telecamera nascosta; di 1.097 persone transitate, solo sette si fermarono brevemente ad ascoltarlo e solo una lo riconobbe. Per la sua performance di quasi 45 minuti, Bell raccolse $32,17 da 27 passanti. Solo tre giorni prima aveva fatto il tutto esaurito, con un repertorio simile, alla Symphony Hall di Boston, dove il prezzo per un posto in platea era di 100 dollari. Per l’articolo su questo esperimento, intitolato Pearls Before Breakfast, pubblicato l’8 aprile del 2007, Weingarten vinse il Premio Pulitzer 2008 per il miglior articolo. Info e dettagli concertiiuc.it

Biglietti: € 25 – 20 – 15

Under 30 € 8

Under 18 € 5

Aula Magna della Sapienza

Piazzale Aldo Moro 5

Città Universitaria, Palazzo del Rettorato

Istituzione Universitaria dei Concerti

I CONCERTI DELL’AULA MAGNA

78aStagione 2022-2023

Martedì 25 ottobre – ore 20,30

Joshua Bell violino

Peter Dugan pianoforte

Ludwig van Beethoven Sonata per violino e pianoforte n. 2 in la maggiore op. 12 n. 2

Robert Schumann Sonata n. 2 per violino e pianoforte in re minore “Grosse Sonate” op. 121

Claude Debussy Sonata n. 3 in sol minore per violino e pianoforte L 148

Béla Bartók, Rapsodia n. 1 per violino e pianoforte, BB 94a, SZ 86