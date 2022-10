Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Pappano e Rana in Casa Schumann

La pianista Beatrice Rana inaugurerà il suo anno di residenza all’Accademia di Santa Cecilia giovedì 3 novembre alle ore 19.30 (repliche venerdì 4 novembre ore 20.30 e sabato 5 novembre ore 18, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Sala Santa Cecilia) diretta da Antonio Pappano, con un programma dedicato a “Casa Schumann” e con una prima esecuzione ceciliana, il Concerto per pianoforte di Clara Wieck Schumann. Clara fu tra le figure femminili più importanti dell’Ottocento tedesco, nonché una affermata virtuosa del pianoforte; nata nel 1819 a Lipsia, figlia di Friedrich Wieck, proprietario di una fabbrica di pianoforti e insegnante di pianoforte, iniziò a comporre giovanissima (le Quattro polacche op. 1 furono pubblicate quando aveva dieci anni), mentre i primi abbozzi del Concerto per pianoforte risalgono al 1832, quando Clara ne aveva soltanto tredici; la prima del Concerto (in tre movimenti) ebbe luogo a Lipsia il 9 novembre del 1835 sotto la direzione di Felix Mendelssohn con Clara alla tastiera. La “prima” ceciliana è dunque affidata a Beatrice Rana, che a Santa Cecilia ha debuttato nel gennaio del 2015, e nel 2016 ha dato avvio alla sua collaborazione con Sir Antonio Pappano, con il quale si è esibita sia sul palcoscenico ceciliano sia in tournée. “Antonio Pappano” ha dichiarato Beatrice Rana, “è stata una persona importantissima per il mio percorso artistico, con il quale ho inciso per la prima volta un cd con l’orchestra, ed eseguito tanta musica in giro per il mondo. È un musicista che ammiro moltissimo”. E a proposito del progetto “Casa Schumann”, la pianista salentina ha aggiunto: “Santa Cecilia per me è una famiglia musicale. Ed è proprio a una famiglia musicale che ho deciso di dedicare il tema della mia residenza artistica, innanzitutto dedicandola alla famiglia musicale per eccellenza, ovvero a quella di Robert e Clara Schumann. Sin da quando ero una teenager mi sono letteralmente drogata dei ‛Diari di casa Schumann’ […] scritti durante il loro matrimonio. […] Clara Schumann è una figura che ho sempre amato moltissimo, probabilmente perché è stata la pioniera di quello che è il mio lavoro, cioè la concertista […] Una virtuosa e una delle figure più importanti del Romanticismo. Ed è stato per questo che ho deciso di suonare il suo Concerto […] È importante usare il palcoscenico per far conoscere opere meno conosciute”. La serata verrà aperta dalla Sinfonia n. 8 “Incompiuta” (in due movimenti) di Franz Schubert, il cui autografo porta la data del 1822, ma che fu eseguita soltanto quaranta anni dopo (17 dicembre 1865) a Vienna dal direttore Johann Herbeck, diventando ben presto la composizione più popolare e matura del compositore viennese.

Dopo l’intervallo Antonio Pappano salirà sul podio per la Seconda Sinfonia di Robert Schumann, caratterizzata da un pathos autunnale e malinconico. La Sinfonia fu ultimata nel 1846, anno in cui il compositore fu violentemente afflitto dalla sua malattia nervosa – depressioni, insonnia, rumori ossessivi nell’orecchio –, come scrisse lo stesso autore: “[La sinfonia] riflette la resistenza dello spirito contro le mie condizioni fisiche. Il primo movimento è pieno di questa lotta e del suo carattere capriccioso e ostinato”.

Beatrice Rana

Beatrice Rana ha scosso il mondo della musica classica internazionale, suscitando ammirazione e interesse da parte di direttori, critici e pubblico di tutto il mondo. Si esibisce nelle sale da concerto e nei festival più rinomati. Collabora con direttori d’orchestra del calibro di Yannick Nézet-Séguin, Antonio Pappano, Fabio Luisi, Riccardo Chailly, Paavo Järvi, Valery Gergiev, Yuri Temirkanov, Gianandrea Noseda, Vladimir Jurowski, Gustavo Gimeno, Jun Märkl, Trevor Pinnock, Louis Langrée, James Gaffigan, Mirga Gražinytė-Tyla, Sakari Oramo, Lahav Shani, Andrés Orozco-Estrada, Gustavo Gimeno, Susanna Mälkki, Klaus Mäkelä, Kent Nagano, Leonard Slatkin e Zubin Mehta. Le collaborazioni orchestrali includono apparizioni con la Royal Concertgebouw Orchestra, la London Philharmonic Orchestra, la Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, la City of Birmingham Symphony Orchestra, l’Orchestre de Paris, la Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, la Toronto Symphony Orchestra, la BBC Symphony Orchestra, la Philadelphia Orchestra, la Los Angeles Philharmonic, la Detroit Symphony Orchestra, la NHK Symphony, la Dallas Symphony Orchestra, la Pittsburgh Symphony Orchestra, la Melbourne Symphony Orchestra, la Seoul Philharmonic, l’Orchestre National de France, la Tonkünstler Orchester, l’Orchestra Sinfonica di Lucerna, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra Sinfonica della RAI, la Filarmonica della Scala, la Helsinki Philharmonic, la Royal Liverpool Philharmonic, la Danish National Symphony Orchestra, e la Filarmonica di San Pietroburgo.

Beatrice Rana registra in esclusiva per Warner Classics. Nel 2017 ha fondato il Festival di musica da camera “Classiche Forme” nella sua città natale, Lecce. Il Festival è diventato uno dei più importanti eventi estivi italiani. Nel 2020 Beatrice Rana è diventata direttore artistico dell’Orchestra Filarmonica di Benevento.

Nella stagione 2022-2023 è artist in residence dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

