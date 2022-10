Festival Danza Estate – This must be the space

FDE Festival Danza Estate

presenta

This must be the space

Open call per coreografe e coreografi under 35



Al via le selezioni per partecipare alla 35^ edizione di FDE Festival Danza Estate nella sezione under 35: THIS MUST BE THE SPACE.

che nel 2023 presenterà i lavori di 3 compagnie



Chiusura call: lunedì 14 novembre 2022, ore 23:59