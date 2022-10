nell’ambito di Oltre la Scena – A misura d’uomo, il palinsesto di appuntamenti e approfondimenti che corre parallelo alla stagione teatrale del Piccolo, mercoledì 12 ottobre, al Chiostro Nina Vinchi (ore 17.30) si tiene il primo appuntamento del ciclo di incontri Tante care cose!.

Protagonisti di questo nuovo format sono alcuni oggetti simbolo, “cose”, appunto, scelte dagli artisti e dalle compagnie per rappresentare e raccontare i propri spettacoli. A interrogare le “cose” è, di volta in volta, una coppia di invitati speciali, esperti di ambiti diversissimi che danno vita a un confronto dialettico tra reale e immaginario.

Tema centrale del primo incontro è “la scala”, oggetto cardine di M Il figlio del secolo, presente sulla scena a volte come sfondo, a volte in disparte, a volte centrale, da vera protagonista, assumendo diversi ruoli come gli attori dello spettacolo.

Durante la conversazione la scala è analizzata sia da una prospettiva architettonica, con Ingrid Paoletti, professore associato di Tecnologia dell’Architettura presso il Politecnico di Milano, sia da una prospettiva storica, con Marcello Flores, docente di Storia contemporanea e Storia comparata all’Università di Siena, dove dirige anche il Master europeo in Human Rights and Genocide Studies.

L’ingresso è gratuito con prenotazione sul sito del Piccolo Teatro.