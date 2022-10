Pet Carpet Film Festival, grande successo per la V edizione

Grande successo per la V edizione del Pet Carpet Film Festival, rassegna cinematografica internazionale dedicata agli animali. Joy il barboncino Toy e la sorellina Happy, Gigia la mini pig, Zita la bassottina che gira il mondo su due ruote con il suo umano e poi Cicci, il cane più anziano del mondo arrivato da Prato con i suoi 24 anni di dolcezza.

Sono tante le storie a due e quattro zampe, ma anche con le ali e con la coda, raccontante nella V edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale e ai rapporti speciali condivisi con gli umani, che si svolge ogni anno a Roma e per questa edizione nella Sala Federico Fellini di Cinecittà di via Tuscolana. La kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Anas, Fnovi, Anmvi e in collaborazione con la Polizia di Stato, non è solo una rassegna di cortometraggi, foto, dediche, ma è soprattutto un evento solidale che si pone lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di perseguire il concetto di sostenibilità ambientale per uno sviluppo nel pieno rispetto e nella tutela del pianeta, della natura e delle sue creature. Ad aprire le tre giornate del festival, la tenera esibizione dei bambini, con il costume da volpe per l’occasione, della scuola Petite Etoile, coreografata da Chiara Pedone. Il Festival è ideato e promosso dall’associazione senza fine di lucro Pet Carpet fondata e presieduta dalla giornalista Federica Rinaudo, che ne cura anche la direzione artistica, insieme a Pietro Romano che ne cura la regia, e che da brava padrona di casa si è alternata al microfono con il comico e musicista Carmine Faraco, il giovane prestigiatore Matteo Fraziano e nella finale l’attrice Manuela Arcuri, innamorata dei suoi cani Romeo e Trilly e da tempo volto di numerose campagne solidali. Presidente di giuria l’attore Enzo Salvi, da sempre in prima linea nella difesa dei diritti degli animali e fiero della sua famiglia allargata, composta da tre cani e tre pappagalli. Numerosi i personaggi dello spettacolo, della cultura, dello sport e del giornalismo presenti per valutare i cortometraggi giunti in finale: Maurizio Battista, Karin Proia, Adriana Russo, Nunzio e Paolo, Metis Di Meo, Donatella Pandimiglio, Daniela Terreri, Raffaele Buranelli, Pietro Romano, Roberta Sanzò, Vittorio Rombolà, Paolo Audino, Lady Serena, Magico Alivernini, I Disguido, Ivana Tram e Simone Filippini… Dopo una prima selezione tra le centinaia di video arrivati dall’Italia e dall’estero, divisi in varie categorie (documentari, corti, cinema d’animazione) e relativi ad animali da compagnia e wild. Un festival speciale, nato per raccontare l’impegno dei volontari delle numerose associazioni, le difficoltà quotidiane dei pet meno fortunati, gli eroi a quattrozampe protagonisti nelle operazioni di soccorso, gli sforzi umani che permettono spesso un importante lieto fine. Grandi applausi per le unità cinofile della Polizia di Stato presenti per spiegare il loro impegno quotidiano. L’edizione 2022, è stata realizzata grazie alla collaborazione con Pet Store Conad, Vitakraft e Cucciolotta. Vincitore assoluto della prima edizione il corto: I gatti hanno un’Angela realizzato dall’associazione Ata Versilia rifugio i Miciottoli. Primo nella categoria docupet: Il mio cane viaggia con me, primo nella Caterina cinepet: un battito di coda, primo nella categoria mondo pet quotidiano: Marley Super Cane.