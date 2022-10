REF22, Dream House Quartetto in concerto

Il fondatore The National Bryce Dessner in concerto domani con le sorelle Labèque e Chalmin, il 6 ottobre ore 21, in Sala Sinopoli dell'Auditorium a Roma

Fondatore dei National, artista poliedrico capace di spaziare dal rock alla classica contemporanea passando da numerose collaborazioni nel mondo del pop, Bryce Dessner torna al Romaeuropa Festival il 6 ottobre all’AuditoriumParco della Musica “Ennio Morricone” – Sala Sinopoli con Dream House Quartet, il progetto realizzato insieme alle sorelle Katia e Marielle Labèque, per il New York Times il duo pianistico più famoso al mondo, e all’eclettico compositore David Chalmin. Partendo dall’interpretazione de Les Enfants Terribles di Philip Glass il concerto intesse musiche di Meredith Monk, le prime esecuzioni italiane di brani di David Chalmin oltre alla prima assoluta di una nuova composizione firmata dallo stesso Dessner.

PROGRAMMA

Prima parte

PHILIP GLASS

Les Enfants Terribles

Seconda parte

MEREDITH MONK

Ellis Island (quartetto)

DAVID CHALMIN

Eclipse – part 1, 2 e 3 | prima esecuzione assoluta (quartetto)

Garden of memories | prima esecuzione italiana (2 chitarre e voci)

BRYCE DESSNER

Spiral Arpeggios | prima esecuzione assoluta (quartetto)

Clouds | prima esecuzione italiana (quartetto)

Bio

Formato nel 2018, Dream House Quartet fonde decenni di maestria musicale dalle forme classiche a quelle contemporanee, guidato dalle luminarie Katia e Marielle Labèque con i loro pianoforti insieme agli acclamati compositori-chitarristi Bryce Dessner (The National) e David Chalmin (innocence, la terre invisible). Insieme eseguono commissioni radicali proposte da compositori visionari e alcune opere contemporanee che hanno segnato la storia dell’ultimo mezzo secolo. Hanno presentato il loro primo progetto nel 2019 alla Paris Philharmonie con Thom Yorke come ospite speciale, poi in tour a Lione, Londra e Amburgo. La seconda metà di questo progetto è stata dedicata alla prima mondiale della composizione di Thom Yorke «Don’t fear the light» e a una nuova canzone gawpers. Quei brani sono stati la prima composizione di Yorke per Katia & Marielle e per una sala da concerto di musica classica.

