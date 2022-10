Teatro Spazio 18B, al via la nuova stagione

La Compagnia dei Masnadieri è lieta di annunciare la presentazione della nuova stagione del Teatro Spazio 18B, con una kermesse di spettacoli da ottobre fino a Capodanno incluso. Un momento di condivisione per scoprire di nuovo assieme le sorprese che riserva il nostro piccolo teatro da camera. Ad accogliervi ci sarà la nostra squadra, e… “la ragazza è stata in gamba, bisogna dirlo”. 18 B VOLUME I.

PASOLINI. 100 ANNI CORSARI DI UN ERETICO ITALIANO. Un racconto teatrale cantato

Dal 20 al 23 ottobre

Di Federico Malvaldi, con Jacopo Bezzi. Regia Massimo Roberto Beato.

Pasolini visto da Pasolini stesso, attraverso le opere, le esperienze di vita e la morte, prematura e misteriosa. Un viaggio in profondità attraverso rivelazioni inedite, come gli scritti della raccolta postuma tenuti nascosti; racconti di uno scandaloso incontro estivo, un amore apparentemente fallito tra spiagge e balli pomeridiani. Canzoni (Amado mio, A Pa’, Una storia sbagliata), poesie, il tutto interpretato da un unico raccont-attore che porta in scena la straordinaria unicità dello scrittore a cento anni dalla sua nascita.

I FIORI DI MORO

Dal 27 al 30 ottobre

Una produzione Piccola Città Teatro

di Chianelli e Conforti, con Ettore Nigro, musiche dal vivo Francesco Capriello,

scene Filippo Stasi, regia Mario Autore.

A parlare è Antonio Spiriticchio, il fioraio di stanza in via Fani che il giorno del sequestro di Aldo Moro non si trovò sul luogo di lavoro perché i terroristi la notte precedente avevano provveduto a forare le ruote del suo furgoncino, da cui ogni giorno vendeva i fiori, per impedirgli di essere presente nel luogo del rapimento, sbarazzandosi così di uno scomodo testimone. Il fioraio è quindi il simbolo di chi doveva esserci, e non c’è stato, a osservare da vicino uno degli episodi cruciali e più controversi della recente storia d’Italia; come ogni abitante, come tutto il paese. E così quel dover esserci e non esserci stato, diventa la metafora di una verità sepolta, di una realtà che sfuggì e sfugge ancora a chi aveva il diritto di sapere.

FREAK SHOW…E ci chiamano fenomeni da baraccone

Dal 10 al 20 novembre

Di Massimo Roberto Beato. Con Simone Chiacchiararelli e Aron Tewelde. Regia Jacopo Bezzi.

La vera storia dei gemelli siamesi Tocci, uniti per la vita da una malformazione genetica e resi unici dalle esibizioni della loro “mostruosità”. Se fisicamente erano compromessi, dal punto di vista intellettivo probabilmente brillarono per spiccato acume, e impararono a parlare tre lingue oltre l’italiano riuscendo a interagire col pubblico in modo brillante e arguto. La loro tournee negli Stati Uniti, che inizialmente doveva durare un anno, fu poi estesa a cinque. Visto l’enorme successo e gli immensi guadagni, la famiglia Tocci rimase in giro con diversi circhi per molti anni. Una storia di umanità e di sofferenza, con uno sguardo ironico sulla ineluttabilità del destino e della vita.

NON È VERO. Bugiardino dell’essere

Dal 29 novembre al 4 dicembre

Con Luigi Acunzo e Marzia Ercolani

Drammaturgia e regia Marzia Ercolani, assistente alla regia Chiara Candidi.

Un progetto Atto Nomade Teatro. Con il sostegno di Mujeres nel Teatro

“NON È VERO – Bugiardino dell’essere” è un atto unico che indaga la condizione della vecchiaia, di quel breve tempo che resta e di quel tempo infinito che è stato. Un uomo e una donna barricati nel loro reame, sospesi tra ricordi e vuoti di memoria, tra riti quotidiani e attesa, vivono la quotidiana guerra tra accettazione e negazione del presente, tra identità di oggi e identità di ieri, tra sogno e realtà, consegnando ai posteri le loro maschere da clown.

SCENA CON DELITTO

Dal 15 dicembre al 31 dicembre – con serata Speciale Capodanno

con Jacopo Bezzi e cast da definire

Regia di Massimo Roberto Beato

Torna il giallo di Natale in scena. Un giovane, sotto accusa per l’omicidio di una ex attrice di teatro che gli affittava una camera, viene giudicato in un processo e Hercule Poisson, che fa parte della giuria e lo ritiene innocente, si oppone agli altri giurati facendo così venir meno l’unanimità richiesta per il verdetto di condanna. Il processo dovrà perciò essere rifatto. Convinto che il vero colpevole si nasconda tra i membri di una compagnia teatrale (la stessa cui apparteneva la donna assassinata), Poisson, facendosi credere un’anziana attrice, ottiene una scrittura e inizia le sue indagini in un vecchio e decadente teatro.

SPAZIO ALLA FORMAZIONE

LABORATORI PER ATTORI

Spazio 18 B offre un percorso formativo per attori professionisti al passo con i nuovi metodi didattici. Tutti gli insegnanti della scuola sono professionisti dello spettacolo, attori, registi, drammaturghi, danzatori e cantanti che si alternano nella conduzione delle lezioni. Il percorso formativo si arricchisce durante l’anno con masterclass e seminari intensivi con insegnanti di riconosciuto talento.

Massimo Roberto Beato – attore, drammaturgo e regista.

Dalla Parola alla Scena, percorso rivolto all’analisi testuale e ai suoi percorsi di messa in scena.

Lorenzo Lavia – attore e regista.

Laboratorio di perfezionamento per attori professionisti con lavoro su Shakespeare, dal teatro al cinema.

ORARIO SPETTACOLI

dal giovedì al sabato ore 20.30

domenica ore 18.00

biglietto intero EURO 18,00

biglietto ridotto EURO 13,00

tessera associativa euro 2,00

TEATRO SPAZIO 18B

via Rosa Raimondi Garibaldi 18B, 00145 ROMA (zona Garbatella)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

TEL 06.92594210 WAPP 333.3305794