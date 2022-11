BLACK FRIDAY DEL MARTINITT!

Dal 25 al 27 novembre speciale sconto online

del 35% su tutti, ma proprio tutti gli spettacoli in locandina.

Unica eccezione: la data del 31 dicembre.

Non rientra nella tavolozza dei colori caldi d’autunno, ma da qualche anno per il nero sale

comunque la febbre… da risparmio. E’ tempo di Black Friday, anche a teatro.

Niente resse fuori dai centri commerciali, niente delirio collettivo e spintoni: al Martinitt

la cultura è per tutti e lo sono anche gli sconti. Non c’è fretta né paura di restare a bocca

asciutta: nelle giornate del 25, 26 e 27 novembre basterà approfittare dello specialissimo

sconto onlne ( https://teatromartinitt.vivaticket.it ) del 35% sull’intera stagione 2022/2023 (con l’unica esclusione della serata di fine anno), semplicemente selezionando la tariffa BLACK FRIDAY durante la procedura d’acquisto.

Inoltre, conservando il biglietto dello spettacolo acquistato e presentandolo in

biglietteria, si avrà diritto a uno sconto sugli abbonamenti.

TEATRO/CINEMA MARTINITT Via Pitteri 58, Milano.

Telefono 02/36580010, Whatsapp 338.8663577 , info@teatromartinitt.it , www.teatromartinitt.it .

Orari biglietteria: lunedì-sabato, 10.30-21; domenica 14-21. Parcheggio interno gratuito.

Biglietti prosa: intero 26 euro; 18 euro over 65 e 16 euro under 26. Abbonamenti a partire da 65 euro.

Spettacoli: prima settimana venerdì-sabato ore 21, domenica ore 18; seconda e terza settimana

martedì-sabato ore 21, domenica ore 18.