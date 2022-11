ERNANI IN FLORENCE

I am truly delighted to be performing one of my signature roles at the Maggio Autumn Festival. Ernani is a revolutionary, an unconventional man, who upholds his principles and defends his beloved at all costs, who is coherent with himself and his honour. He keeps his promises up until death: a character from whom we can learn a lot. Once again, Verdi gives us a hero full of ideals. This new staging in Florence of Ernani by director Leo Muscato, conducted by Maestro James Conlon, aims to outline these characteristics which I believe are fundamental. I hope that the live radio broadcast on Rai Radio 3 of the performance on 10 November will not only give us the opportunity to reach a far wider audience, but also contribute to discussion around Verdi, his supremacy in the musical, political and artistic history of Italy, and around the importance of continuing to draw attention to the question of Villa Verdi in Sant’Agata, so that Italians will soon be able to enjoy all that it offers.

For info and tickets, click here.

Sono veramente felice di proporre al Festival d’Autunno del Maggio uno dei miei ruoli distintivi. Ernani è un rivoluzionario, un uomo fuori dagli schemi, difende i suoi principi e la sua amata a ogni costo, coerente con se stesso e il suo onore. Rispetta le promesse fatte, fino alla morte. Un personaggio che ha molto da insegnarci. E Verdi, ancora una volta, ci regala un eroe degli ideali. L’Ernani messo in scena a Firenze nel nuovo allestimento firmato dal regista Leo Muscato e con la direzione del Maestro James Conlon, cerca di tratteggiare queste caratteristiche secondo me fondamentali. Nei miei auspici, la recita del 10 novembre trasmessa in diretta radiofonica su Rai Radio 3, oltre a dare a noi tutti l’opportunità di una platea straordinariamente allargata, contribuirà a parlare e a far parlare di Verdi, della sua preminenza nella storia musicale, politica ed artistica d’Italia, dell’importanza di tenere accesi i riflettori sulla vicenda della Villa Verdi di Sant’Agata, affinché possa essere quanto prima usufruita dagli italiani.

Per info e biglietti, cliccare qui.