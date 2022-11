Il Sistina, le nuove date de “Il Marchese del Grillo” a maggio e di “Cats” a gennaio

Ad appena un mese dall’apertura della nuova stagione, il Teatro Sistina diretto da Massimo Romeo Piparo conferma di essere un punto di riferimento per chi ama lo spettacolo dal vivo: da ottobre a oggi, è stata infatti già venduta la cifra record di 50mila biglietti. Un obiettivo raggiunto con l’impegno di tanti professionisti, con la scelta di titoli di qualità e con produzioni di livello internazionale.

Proprio per rispondere all’entusiasmo e alla fiducia degli spettatori e accontentare le richieste sempre crescenti di biglietti, la direzione del Sistina ha deciso di aprire a maggio nuove date per “Il Marchese del Grillo” con Max Giusti protagonista, le cui repliche previste fino a domenica prossima, 20 novembre, sono già praticamente esaurite. Anche per il Musical “Cats”, per la prima volta al mondo ambientato a Roma e con protagonista Malika Ayane, il cui debutto è atteso per il 7 dicembre, le repliche sono state prorogate fino al 22 gennaio.

Fedele alla propria storia di successi, il Sistina – uno dei teatri italiani più importanti e più amati – prosegue dunque sulla strada di un consenso conquistato giorno dopo giorno, nel rispetto della sua lunga tradizione di grandi spettacoli, tra musical, commedie brillanti e titoli innovativi.

TEATRO SISTINA

Via Sistina 129, 00187 Roma

www.ilsistina.it

FB: Teatro Sistina

IG: teatrosistina

Twitter: @TeatroSistina