Spartacu Strit Viù. Viaggio sulla S.S. 106 ispirato alla lotta di Franco Nisticò

Conosciamo la strada che percorriamo tutti i giorni? E la strada di oggi è uguale a quella di ieri? È possibile che un mito della storia antica, come quello di Spartacus, abbia qualcosa in comune con uomini e donne del nostro tempo? E che la sua la lotta sia simile a quella di tanti nostri contemporanei, se non di noi stessi? Le domande potrebbero proseguire all’infinito. E allora, scendiamo sulla strada.

Non una qualunque, la strada della morte: la SS 106 Jonica, che collega Reggio Calabria a Taranto. Una strada che diventa il pretesto per parlare di schiavitù, di sogni, di incontri umani, di paesaggi, di incidenti, di Beautiful, di mar Jonio, di lotta e di politica. La strada che Spartacu, contemporanea incarnazione dell’antico schiavo trace, si trova a percorrere ogni giorno per guadagnare quei pochi denari con cui spera di costruirsi un futuro. Il suo destino è legato a questo viaggio quotidiano sin da quando è piccolo. Lui su questa strada ci è nato e per questa strada si batterà tutta la vita.

È così che le storie del nostro Spartacu e dell’eroe di epoca romana, che la leggenda vuole abbia compiuto le sue imprese proprio in Calabria, si incrociano; quella stessa strada percorsa anche da Franco Nisticò, politico originario di Badolato (piccolo paese in provincia di Catanzaro) che, dopo aver lottato per difendere i diritti di chi è costretto a percorre la statale 106 ogni giorno, perde la vita al termine di un comizio a Villa San Giovanni, nel dicembre 2009.

Lo spettacolo nasce dalla residenza artistica MigraMenti Off, grazie alla quale Teatro del Carro ha ospitato lo studio in una permanenza artistica di Francecso Gallelli presso il Teatro Comunale di Badolato per oltre due mesi. Il progetto ha debuttato all’interno della VI Giornata Nazionale dell’Attore, che il Teatro del Carro ha istituito e promosso per ricordare e commemorare Pino Michienzi, suo indimenticato fondatore e direttore artistico. Lo spettacolo è sostenuto dalle Associazioni Riviera eBorghi degli Angeli di Badolato e Basta vittime sulla S.S. 106.

produzione Teatro del Carro

testo Francesco Gallelli e Luca Maria Michienzi

regia Luca Maria Michienzi

con Francesco Gallelli

scene e costumi Anna Maria De Luca

disegno luci Luca Maria Michienzi

