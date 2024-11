Gli appuntamenti dell’ORT a Giugno 2024

Parte l’Estate dell’ORT con 17 concerti a giugno. Si conferma la nuova edizione di “Ville e Giardini incantati” (debutto il 5 giugno) e il cartellone “Classica” dedicato ai Gruppi da Camera a Gambassi Terme. Una tappa anche fuori regione, ospiti del Ravenna Festival per il trittico di film QATSI con musiche di Philip Glass, dal 21 al 23 giugno.

Per l’ORT Giugno è il mese dei “concerti nelle Ville” così ribattezzata dal pubblico la rassegna musicale Ville e Giardini incantati, che dal 2017 vede l’Orchestra della Toscana protagonista nei giardini e nelle sale interne delle Ville Medicee della Toscana (patrimonio Unesco dell’Umanità dal 2013), grazie alla collaborazione tra la Fondazione ORT e la Direzione regionale musei della Toscana del Ministero della Cultura. Tre produzioni per un totale di 10 concerti dal 5 al 27 giugno. A luglio altri quattro concerti.

Il cartellone debutta mercoledì 5 giugno alla Villa Medicea di Poggio a Caiano con il direttore principale dell’ORT Diego Ceretta che dirigerà l’orchestra nelle musiche di Schubert (Ouverture in stile italiano), Prokof’ev (Sinfonia n.1 Classica) e Mendelssohn (Sinfonia n.4 Italiana). Replica alla Villa di Cerreto Guidi (giovedì 6) e La Petraia (venerdì 7), tutti alle ore 21:30. Chiude il tris l’appuntamento pomeridiano (ore 18:00) di sabato 8 giugno al Parco Mediceo di Pratolino in versione ridotta con Schubert e Mendelssohn.

Dal 12 al 14 giugno, nuovo giro di concerti per Kyrian Friedenberg, talentuoso direttore ventiquattrenne nato e cresciuto a New York ma stabilitosi in Europa, insieme al primo flauto dell’ORT Giulia Baracani, per un programma dedicato a Mozart. Dal 27 al 29 giugno sale sul podio la direttrice pugliese Danila Grassi accompagnata dal primo corno dell’ORT Andrea Mancini; musiche di Mozart, Rossetti, Beethoven. Un’offerta musicale ricca completata per l’occasione da visite guidate e buffet allestiti in alcune Ville selezionate. Biglietto €12,00 (per i soci Unicoop Firenze €10,00) acquistabile alla Biglietteria del Teatro Verdi e online su Ticketone (+ commissioni di vendita).

L’Estate è animata anche dai numerosi appuntamenti dei Gruppi da Camera dell’ORT, primo fra tutti il ritorno di Classica, la rassegna musicale estiva che dal 1995 invade i borghi di Gambassi Terme e Montaione. A giugno i primi tre concerti (6 totali), la domenica all’ora del tramonto (ore 18:00) nella suggestiva Pieve di Santa Maria a Chianni di Gambassi Terme.

Il 2 giugno “Il ghigno di Sperger” con il Trio delle Stinche (ensemble insolito: corno, viola e contrabbasso); il 16 giugno “M’ama non m’ama” con il Settimino Tiarè per il Settimino op.20 di Beethoven; l’ultima domenica del mese, il 30 giugno, il quintetto a fiati Chimaera in un viaggio dal Classicismo al ‘900 con musiche di Danzi, Reicha, Ligeti (“Tutto d’un fiato”). L’ingresso ai concerti è libero.

Per chi passa da Ravenna nei giorni 21, 22 e 23 giugno non può perdersi la Trilogia di QATSI, il gioiello cinematografico che porta la doppia firma del regista Godfrey Reggio e del compositore Philip Glass. Nell’anno in cui Ravenna Festival riflette sul rapporto fra uomo e natura, il Teatro Alighieri ospita la proiezione dei tre film per l’edizione numero 35. Il trittico è proposto con le musiche originali eseguite dal vivo dal Philip Glass Ensemble diretto da Michael Riesman, leggendaria formazione che da oltre cinquant’anni è insuperabile interprete dell’opera del suo fondatore, e l’Orchestra della Toscana che torna ospite del festival dopo ben 26 anni.

sabato 1 giugno 2024 – Firenze, Teatro MMF, Auditorium Zubin Mehta ore 20:00

86° Festival del Maggio Musicale Fiorentino

Riccardo Bisatti direttore

Simon Zhu violino

Orchestra della Toscana

BUSONI Berceuse élégiaque op.42 (BV 252a)

MAHLER Blumine

IVES The unanswered question

ČAJKOVSKIJ Concerto per violino e orchestra op.35

Biglietti da €20,00 a €40,00

domenica 2 giugno 2024 – Gambassi Terme (FI), Pieve S.Maria a Chianni ore 18:00 – ingresso libero

Classica 2024

IL GHIGNO DI SPERGER

Trio delle Stinche

Andrea Mancini corno, Stefano Zanobini viola, Enrico Ruberti contrabbasso

SPERGER Duetto per viola e contrabbasso

SPERGER Cassatio n.3 per corno, viola e contrabbasso

Ingresso libero

Info: Comune di Gambassi Terme, Unità operativa Turismo tel.0571-1655154 – turismo@comune.gambassi-terme. fi.it

mercoledì 5 giugno 2024 – Villa Medicea di Poggio a Caiano ore 21:30 (visita guidata)

giovedì 6 giugno 2024 – Villa Medicea di Cerreto Guidi ore 21:30 (buffet)

venerdì 7 giugno 2024 – Villa Medicea La Petraia, Firenze ore 21:30 (visita guidata + buffet)

sabato 8 giugno 2024 – Parco Mediceo di Pratolino, Vaglia ore 18:00 (visita guidata)

Ville e Giardini incantati 2024

Diego Ceretta direttore

Orchestra della Toscana

SCHUBERT Ouverture in stile italiano D 591

PROKOF’EV Sinfonia n.1 op.25 Classica (non in programma per l’8 giugno)

MENDELSSOHN Sinfonia n.4 op.90 Italiana

Biglietto posto unico €12,00 (per i soci Unicoop Firenze €10,00)

mercoledì 12 giugno 2024 – Villa Medicea di Poggio a Caiano ore 21:30 (visita guidata)

giovedì 13 giugno 2024 – Villa Medicea di Cerreto Guidi ore 21:30 (buffet)

venerdì 14 giugno 2024 – Villa Medicea La Petraia, Firenze ore 21:30 (visita guidata + buffet)

Ville e Giardini incantati 2024

Kyrian Friedenberg direttore

Giulia Baracani flauto

Orchestra della Toscana

IBERT Hommage à Mozart

MOZART Concerto per flauto e orchestra K.314

MOZART Sinfonia n.29 K.201

Biglietto posto unico €12,00 (per i soci Unicoop Firenze €10,00)

domenica 16 giugno 2024 – Gambassi Terme (FI), Pieve S.Maria a Chianni ore 18:00 – ingresso libero

Classica 2024

M’AMA NON M’AMA

Il mio (odiatissimo) preferito

Settimino Tiarè

BEETHOVEN Settimino per fiati e archi op.20

Ingresso libero

Info: Comune di Gambassi Terme, Unità operativa Turismo tel.0571-1655154 – turismo@comune.gambassi-terme. fi.it

Ravenna, Teatro Alighieri ore 21:00

Ravenna Festival

La Trilogia QATSI di Philip Glass e Godfrey Reggio

Philip Glass Ensemble

Orchestra della Toscana

Michael Riesman direttore

produzione di Ravenna Festival

venerdì 21 giugno 2024

Koyaanisqatsi: Life out of Balance

Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini

proiezione del film di Godfrey Reggio “Koyaanisqatsi: Life out of Balance”

sabato 22 giugno 2024

Powaqqatsi: Life in Transformation

Coro di voci bianche dell’Accademia del Maggio

proiezione del film di Godfrey Reggio “Powaqqatsi: Life in Transformation”

domenica 23 giugno 2024

Naqoyqatsi: Life as War

violoncello Erica Piccotti

proiezione del film di Godfrey Reggio “Naqoyqatsi: Life as War”

commissione di Ravenna Festival, Barbican di Londra, Festival Internazionale di Edimburgo, The National Concert Hall di Dublino – prima mondiale

Biglietto posto unico numerato Intero €35,00 – Ridotto €31,00 – Under18 €5,00/ Carnet Triologia Intero €75,00 – Ridotto €66,00.

giovedì 27 giugno 2024 – Villa Medicea di Poggio a Caiano ore 21:30 (visita guidata)

venerdì 28 giugno 2024 – Villa Medicea La Petraia, Firenze ore 21:30 (visita guidata + buffet)

sabato 29 giugno 2024 – Villa Medicea di Cerreto Guidi ore 21:30 (buffet)

Ville e Giardini incantati 2024

Danila Grassi direttore

Andrea Mancini corno

Orchestra della Toscana

MOZART Don Giovanni ouverture

ROSETTI (RÖSSLER) Concerto per corno e orchestra

BEETHOVEN Sinfonia n.8 op.93

Biglietto posto unico €12,00 (per i soci Unicoop Firenze €10,00)

domenica 30 giugno 2024 – Gambassi Terme (FI), Pieve S.Maria a Chianni ore 18:00 – ingresso libero

Classica 2024

TUTTO D’UN FIATO

Viaggio dal Classicismo al ‘900

Chimaera Wind Quintet

musiche di Danzi, Reicha, Ligeti

Ingresso libero