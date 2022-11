Teatro Tor Bella Monaca, Massimo Venturiello per La prima indagine di Montalbano

Il palcoscenico del Teatro Tor Bella Monaca accoglie dal 4 al 6 novembre LA PRIMA INDAGINE DI MONTALBANO, spettacolo di Andrea Camilleri, interpretato da Massimo Venturiello con l’accompagnamento alle tastiere di Alessandro Greggia. Cinque anni fa l’attore e doppiatore, fu scelto dallo scrittore siciliano per leggere “La rete di protezione”, lo scorso anno quell’interpretazione è diventata un audiolibro accompagnata da altri sette titoli.

L’idea di portare per la prima volta in teatro il commissario più famoso della narrativa contemporanea italiana – spiega Massimo Venturiello – è nata in seguito allo straordinario successo che hanno ottenuto gli audiolibri, recentemente pubblicati in Rete dalla Storytel, che io stesso ho avuto il privilegio di interpretare. La lingua inventata dal Maestro, carica di musicalità, arriva nella sua interezza a chiunque, la parola diventa immagine ammaliante, la trama inchioda e non consente distrazione alcuna. Ho pertanto sentito la naturale esigenza di proseguire il percorso iniziato allestendo un reading teatrale su “La prima indagine di Montalbano”. Qui prendono vita i personaggi dei successivi numerosi romanzi che hanno conquistato l’interesse di milioni di lettori. Nasce soprattutto il commissario Montalbano

Venerdì 4 e sabato 5 novembre – ore 21.00

Domenica 6 novembre – ore 17.30

TEATRO TOR BELLA MONACA

LA PRIMA INDAGINE DI MONTALBANO

di Andrea Camilleri

con Massimo Venturiello

alle tastiere Alessandro Greggia