Teatro Torlonia, Il cane infernale

L’offerta culturale del Teatro di Roma dedicata alla sezione di teatro ragazzi continua a essere attraversata da una carrellata di spettacoli che abiteranno gli spazi di Torlonia con spirito creativo e immersivo, per contribuire alla costruzione di una comunità che coinvolga piccoli e grandi spettatori con le proprie famiglie.

Il programma di attività si arricchisce, venerdì 11 e sabato 12 novembre (ore 18), con i burattini del Teatro Medico Ipnotico che animeranno Il cane infernale, per uno spettacolo d’arte burattinaia in cui alla creatività e alla fantasia si mescoleranno la forza della narrazione e la libertà di ridere, attraverso un flusso di emozioni che dissolve la distinzione tra burattinaio e burattino.

Patrizio Dall’Argine, assieme all’assistenza di Veronica Ambrosini, porterà in scena la storia di un signore molto antipatico che, a causa di un piccolo e insignificante incidente, decide per vendetta di sguinzagliare il suo cane infernale e seminare lo scompiglio in città. Dopo varie malefatte la Duchessa, su consiglio del piccolo Lomè, promette un premio a chi libererà la città dal cane. Arrivano così da ogni dove improbabili Cacciatori di Taglie, ma nessuno riesce a catturarlo. Alla fine sarà proprio Lomè a risolvere il caso e ad ammansire la Belva, basterà cambiare l’approccio: usare per una volta il pensiero invece della solita violenza.

La programmazione del teatro ragazzi prosegue con il racconto delle gioie e dei dolori più intimi del mondo dell’infanzia nello spettacolo Esterina Centovestiti della Compagnia Burambò, passando per la storia piccola di un bambino che unisce tre generazioni, un figlio, un padre e un nonno, in cui si intreccia la grande Storia del nostro Paese con Armando – Lettere (R)esistenti di Armamaxa, fino al tema del diverso e delle paure da essa generate con il Minotauro di Roberto Anglisani; e ancora l’opera digitale tra teatro, cinema e illustrazione animata di OZz – della mancanza e dello stupore della compagnia KanterStrasse, la storia e l’umanità del genio Leonardo da Vinci nel Codice del volo della Compagnia del Sole, e per piccoli tra i 18 e i 36 mesi la performance Gira gira, danza la vita di Teatrimperfetti/Maria Ellero-Déjà Donné che racconta di nascita e creazione attraverso il gesto coreografico.

LA COMPAGNIA

​Il Teatro Medico Ipnotico è una compagnia di teatro di Burattini a base famigliare. Patrizio Dall’Argine si occupa dei soggetti, dei testi, dell’intaglio delle teste e della pittura delle scene. Veronica Ambrosini, si occupa dell’ideazione e della confezione dei costumi dei burattini, della costruzione di pupazzi, dell’amministrazione del sito web e dell’organizzazione. Le figlie Thea e Virginia collaborano in diversi spettacoli come assistenti di baracca. Il magazzino che ricovera baracche e burattini si trova presso la Corte di Giarola, sede dell’Ente Parchi dell’Emilia Occidentale, in località Collecchio, provincia di Parma. Dal 2010 ad oggi la compagnia ha realizzato 28 spettacoli originali, mantenendo in repertorio questi 15: Il Florindo Innamorato, Racconto d’Inverno, Racconto d’Estate, Black Varietà, Leonce und Lena, Werther, La Sconosciuta della Senna, Topolino, Il Piccolo Verdi, Il viaggio, Fagiolino e la Gru, Momo, Loro- vincenti per tutta la vita, Safari.​

TEATRO TORLONIA _ Via Lazzaro Spallanzani, 1A, 00161 Roma RM

Biglietteria Teatro di Roma _ tel. 06.684.000.314 _ www.teatrodiroma.net

info e orari: ore 18.00 – durata 40 minuti

Biglietti intero €10, ridotto €7 – Tdr Card Under14 Card 24€ per 4 ingressi –- valida per adulti e bambini

spettacolo dai 3 anni

IL CANE INFERNALE

burattinaio Patrizio Dall’Argine

assistente Veronica Ambrosini

burattini, scene, costumi Patrizio Dall’Argine, Veronica Ambrosini

Compagnia Teatro Medico Ipnotico

