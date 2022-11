Sarà in scena al TeatroBasilica dal 8 al 13 novembre lo spettacolo LA MOGLIE PERFETTA di e con Giulia Trippetta. Una lavagna in scena, uno sgabello, qualche sedia, una donna vestita anni ’50. Ci racconta la storia di una ragazza giovane e piena di sogni, in un mondo vecchio quanto un cartellone pubblicitario ormai sbiadito, diventa poi la docente di un singolare corso di comportamento e buone maniere: il suo è un seminario intensivo (solo per donne) di preparazione al matrimonio dal titolo “Si può far”.

Il corso è volto all’istruzione delle giovani aspiranti sposine affinché comprendano e imparino le regole base per poter diventare delle mogli perfette, totalmente al servizio del proprio uomo. Chi è questa donna? Qual è la sua storia? Cosa si nasconde dietro la maschera di donna perfetta? Crede davvero alle regole che impartisce con tanta dedizione, o è semplicemente vittima di un sistema che la accetta solo perché sottomessa a stereotipi e chili di mascara? E può questa donna, uscita da un’epoca che sembra non appartenerci più, parlare alle donne di tutti i tempi?

TeatroBasilica Piazza Porta S. Giovanni, 10 Roma (RM)

Contatti / Prenotazione obbligatoria +39 392 97.68.519 – info@teatrobasilica.com

Biglietti 18 euro

Orario spettacoli dal martedì al sabato ore 21.00 – domenica ore 17.45

Link utili

Sito https://teatrobasilica.com/

Facebook https://www.facebook.com/TeatroBasilica

Instagram https://www.instagram.com/teatrobasilica/

Telefono +39 331 7294703

TeatroBasilica

Dal 8 al 13 novembre 2022 – da martedì a sabato 21.00 – domenica 17,45

LA MOGLIE PERFETTA

di e con Giulia Trippetta

Regia e drammaturgia: Giulia Trippetta

Compositore: Andrea Cauduro

Tecnico luci e suono: Giulia Bartolini