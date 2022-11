Trend, Ciara, Undressed solo di David Harrower

Va in scena il 16 novembre ore 21, al Teatro Belli di Roma Ciara, Undressed solo di David Harrower, interpretato da Roberta Caronia per il nuovo appuntamento della rassegna Trend – nuove frontiere della scena britannica – XXI edizione, il festival a cura di Rodolfo di Giammarco.

Ciara è stato presentato in anteprima al Traverse Theatre di Edimburgo nell’agosto 2013, diretto da Orla O’Loughlin e interpretato da Blythe Duff, che vince per questa interpretazione lo Scotsman Fringe First Award e nel 2014, con la ripresa dello spettacolo, lo Scottish theatre Oscars.

Il testo approda in Italia nell’ ottobre del 2019 al Teatro Belli di Roma nella cornice di TREND nuove frontiere della scena britannica, su progetto di Valter Malosti che affida a Roberta Caronia e al pittore Giancarlo Savino coordinati da Elena Serra un primo studio. La fondazione Teatro Piemonte Europa in collaborazione con Compagnia di San Paolo produce lo spettacolo che debutta a Torino negli spazi del museo Area X nel marzo del 2022. Con questo ritorno a TREND vogliamo suggellare la chiusura di un lungo percorso affidando all’assolo di Roberta Caronia l’onere di trasmetterne la profondità.

Ciara è una gallerista attenta e sensibile, una donna determinata che dirige un piccolo spazio a Glasgow riuscendo a ritagliarsi un posto di rilievo nel panorama dell’arte contemporanea grazie alla sua capacità di mantenere relazioni con l’alta borghesia della sua città e un rapporto autentico e profondo coi suoi artisti. Ciara è anche la figlia primogenita di un importante gangster, la moglie di un criminale in ascesa, la sorella di un tossicomane.

Il testo penetra le contraddizioni della protagonista trascorrendo i personaggi e gli avvenimenti attraverso la lente del suo rapporto violento e travolgente con gli uomini della sua vita e in particolare con il grande pittore decaduto che lei riporta agli onori della cronaca, Alan Torrence. Ne emerge una figura epica intimamente contesa tra la tensione salvifica dell’arte e l’eredità della colpa incancellabile dei padri che ricade sui figli. La nemesi storica si incarna in Ciara suo malgrado, sullo sfondo di una città che le fa da specchio, infiltrata dalla mafia, pervasa da una ricchezza esibita di pochi e dall’invidia violenta di molti.

David Harrower

Nato nel 1966 è un drammaturgo scozzese che vive a Glasgow. Il primo spettacolo teatrale di Harrower, Knives in Hens, presentato al Traverse Theatre di Edimburgo nel 1995, è stato considerato un successo critico e popolare. Si tratta di un triangolo relazionale in un ambiente rurale e della ricerca interna di una donna per scoprire cosa vuole dalla vita. Le opere successive includono Kill the Old Torture Their Young (Traverse, 1998), che segue un gruppo disparato di personaggi in una città senza nome, mescolando il realismo con la poesia e la fantasia. Presence (Royal Court Theatre Upstairs, aprile 2001) e Dark Earth (Traverse, agosto 2003) inizia come una commedia ampia e si trasforma in una speculazione sul significato della storia e della terra. La sua opera teatrale 365 è stata presentata dal National Theatre of Scotland all’Edinburgh International Festival nel 2008, diretto da Vicky Featherstone. La commedia racconta le storie di 14 giovani che sono stati in cura ora vivono da soli in “appartamenti di pratica”. Successivamente è stato rappresentato a Londra al Lyric Theatre, Hammersmith.

TREND

nuove frontiere della scena britannica – XXI edizione

festival a cura di Rodolfo di Giammarco

20 ottobre – 18 dicembre 2022

Teatro Belli – piazza Sant’Apollonia 11/a- 06 5894875

spettacoli ore 21,00 – ingresso posto unico € 18

16 novembre ore 21

CIARA, UNDRESSED SOLO

di David Harrower

regia Elena Serra

con Roberta Caronia

progetto video Portraits by Donato Sansone

foto di scena Luigi De Palma

hanno collaborato al progetto Isacco Venturini e Jacopo Valsania

traduzione Monica Capuani

produzione TPE – Teatro Piemonte Europa