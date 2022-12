CORPOGRAFIE – DANZA E ARTE

“CORPOGRAFIE”

GALLERIA GIANNONI

Via Fratelli Rosselli, 20, 28100 Novara

Giovedì 29 Dicembre 2022 ore 18.30

Audioguide innovative sulle opere d’arte per apprezzare e scoprire il corpo in relazione all’opera stessa.

Performance di danza con Ambra Gatto Bergamasco e Francesca Cola

Giovedì 29 dicembre 2022 alle ore 18.30, alla Galleria Giannoni di Novara, sarà presentato CORPOGRAFIE, un evento prodotto dall’associazione culturale Oltre le Quinte/Nova ideato dalle artiste e danzatrici Ambra Gatto Bergamasco e Francesca Cola.

Corpografie è un progetto, di apprendimento e di conoscenza che utilizza la danza e la sua drammaturgia per avvicinare il pubblico a una visione completa e immersiva in un percorso artistico.

Prevede l’utilizzo di audioguide, che permetteranno di fruire di alcune opere d’arte esposte alla galleria Giannoni in modo totalmente innovativo. Il visitatore, dopo aver scansionato con il proprio cellulare un QR code posto a fianco dell’opera, utilizzando le proprie cuffie audio, verrà invitato attraverso le voci narranti delle due artiste, a esplorare la relazione tra corpo, spazio museale e opera. Al termine del percorso sarà presentata una performance di danza curata ed eseguita da Ambra Gatto Bergamasco e Francesca Cola.

‘Corpografie ha preso forma negli anni della pandemia come risposta all’impossibilità di danzare dal vivo e alla necessità di continuare la propria arte includendo un pensiero tecnologico che non sovrasti il corpo ma lo includa, dando così nuove possibilità di apprezzamento della danza in relazione con altri spazi in grado di accoglierla.

Come artiste e autrici di danza, Ambra e Francesca hanno lavorato con l’obbiettivo di reinterpretare il danzare oltre il palcoscenico, mettendo in gioco le proprie competenze al fine di creare un dialogo con opere visive e territori da raccontare. A fronte del loro percorso di ricerca è stato realizzato questo progetto transmediale olistico che include partecipazione, protagonismo, tecnologia a basso costo, interattività e accessibilità sia in presenza che in remoto con possibilità di scoperta di luoghi artistici decentrati e percorsi esperienziali culturali-turistici.

Corpografie è il secondo appuntamento della rassegna Incursioni curata da Oltre Le Quinte e ospitata, grazie a Benedetta Baraggioli del Comune di Novara, negli spazi della Galleria Giannoni.

Ingresso gratuito

Info: https://www.oltrelequinte.eu/ – oltrelequinte.no@oltrelequinte.eu +39 392 9700330