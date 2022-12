Gianni Schicchi in scena al Lumière di Firenze

Questo weekend sul palco del Teatro Lumière va in scena la nuova versione teatrale della celebre opera comica di Giacomo Puccini Gianni Schicchi, basata su un episodio del Canto XXX dell’Inferno di Dante.

La prima assoluta dell’opera risale a più di un secolo fa: era il 1918 quando il baritono Giuseppe De Luca interpretò il protagonista fiorentino al Metropolitan di New York, il 14 dicembre.

A distanza di pochi giorni (e 104 anni) venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 dicembre al Teatro Lumière vi aspetta un’imperdibile orchestra di inganni e sentimenti, in cui le vicende dei protagonisti risuoneranno all’unisono, grazie all’adattamento e alla regia di Riccardo Giannini del formidabile testo curato da Alessandro Riccio.

ACDC Production e I Pinguini Theater confermano il loro sodalizio artistico mettendo in scena ancora una volta un’opera unica, originale e divertente, grazie anche alle musiche di Giacomo Puccini magistralmente adattate da Federico Pacini, i costumi di Niccolò Gabrielli e le scenografie curate da Manuela Bonollo e dal Rione Verde dell’Arte di Carmignano.

Completa il tutto il meraviglioso cast, capace di rendere giustizia a questi meravigliosi personaggi che rappresentano i vizi (a volte non confessati) di tutti noi esseri umani.

16 dicembre ore 21.00

17 dicembre ore 21.00

18 dicembre ore 16.45

Teatro Lumière Firenze – Via di Ripoli, 231 | 50126 Firenze FI

Biglietto Intero: 16 euro

Acquisto disponibile sul circuito Ticketone e alla biglietteria del Teatro Lumière nei giorni Lun-Merc-Ven dalle 17.00 alle 19.00

Prenotazioni via mail:

infoteatrolumiere@gmail.com

Produzione ACDC PRODUCTION & I Pinuini Theater

Testo Alessandro Riccio

Adattamento e regia Riccardo Giannini

Assistente alla regia Sara Toti

Fonico Marco Fallani

Musiche Giacomo Puccini, Adattamento Federico Pacini

Costumi Niccolò Gabrielli

Idea Scenografica Manuela Bonollo

Realizzazione Scenica Rione Verde dell’Arte di Carmignano Luci Carolina Agostini

Cast Cristina Bacci, Marco Bartolini, Virginia Bellini, Bettina Bracciali, Andrea Corti, Simone Fisti, Daniele Livi, Giovanni Noferi, Pietro Venè, Daiana Volpe