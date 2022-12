Le Feste al Wegil, gli appuntamenti della settimana

Dopo il grande successo dello scorso fine settimana (sold out per tutti gli eventi e ottime presenze alla mostra su Franco Angeli, che prosegue fino al 26 marzo, visitabile gratuitamente), il WeGil di Roma, hub culturale della Regione Lazio gestito da Laziocrea a Trastevere, prosegue la programmazione delle iniziative legate alle festività natalizie, mercoledì 14 dicembre, Un Magico Natale.

Spettacolo di clownerie e bolle di sapone a cura di Salvatore Bandiera. E la Vigilia di Natale. Elfo Ciambella cerca di verificare se tutti i regali sono pronti, ma quando scocca la mezzanotte si accorge che un pacco è rimasto al Polo Nord. Ma questo è un pacco speciale perché è dedicato proprio a Babbo Natale… Che cosa succederà? Venite a scoprirlo. Dopo lo spettacolo, laboratorio creativo nel quale i bimbi scriveranno la letterina. Arriverà dunque Babbo Natale in persona e i bimbi potranno consegnargli le letterine appena create e fare una foto con lui.

Giovedì 15 dicembre, Natale con Salvador Dalì, a cura di Informadarte. Hai un albero di Natale tra gli occhi! Indagheremo il fantastico mondo del pittore con i baffi all’insù per creare le cartoline di Natale ispirate dal genio del surrealismo Salvador Dalì! Preparatevi a un Natale surrealista: durante il laboratorio verranno mostrate ai bambini le cartoline che Salvador Dalì creò per fare gli auguri ai suoi più cari amici. Vedremo un albero di Natale spuntare da un sipario e una farfalla gigante volare tra i fiocchi di neve: i pazzi accostamenti di immagini ci faranno entrare nel mondo visionario del pittore, da cui ci lasceremo ispirare per costruire insieme le nostre cartoline con la tecnica del collage surrealista. Un laboratorio di Natale per fare degli auguri fuori dall’ordinario! Venerdì 16 dicembre, Drums of WeGil, a cura di Lorenzo Rompato.

La comunità che si ritrova insieme per giocare, comunicare, costruire un successo attraverso una orchestra estemporanea di tamburi e percussioni. Un evento di musica ritmica dove non ci sono spettatori, ma solo partecipanti di qualsiasi tipo, che contribuiscano alla trasformazione di un gruppo di individui in un organismo interattivo, produttivo e scevro di conflitto.

Sabato 17 dicembre, nuovo appuntamento con Pilates on air. Sabato 17 dicembre, Aria Fantastica, a cura di Scienza Divertente. Non si vede… ma c’è! E lo dimostreremo insieme! Scopriremo che l’aria ha delle proprietà sorprendenti e inaspettate! Sabato 17 dicembre, di nuovo l’ho fatto io…con i miei genitori: i biscotti di Natale.

Sabato 17 dicembre, Maya Hottarek e Tobias Koch, a cura di Gandhara. Un evento che connette Roma con la Svizzera, attraverso la collaborazione con giovani artist*, in residenza rispettivamente all’Istituto svizzero di Palermo (Palazzo Butera) e all’Istituto svizzero di Roma. Questi presenteranno i loro progetti e la loro ricerca musicale. I due artisti, Maya Hottarek (Palazzo Butera) e Tobias Koch (Istituto Svizzero) realizzeranno una sessione d’ascolto meditativa e interattiva. Successivamente a chiudere la serata un dj set di un dj romano, per contribuire all’interscambio. Domenica 18 dicembre, Menù del cenone di Capodanno, laboratorio a cura di Arsial con il supporto di Agro Camera. Il menù di fine anno: idee e trucchi per arrivare pronti al Cenone. Un laboratorio pratico dedicato ai grandi e agli appassionati che potranno cimentarsi attivamente nei piatti delle feste proposti da uno chef professionista.

Da replicare a casa il 31 dicembre creando un’atmosfera magica tra profumi e sapori della tradizione. Ogni partecipante avrà una sua postazione completamente attrezzata. Per le mamme e i papà che porteranno i loro bimbi, ci sarà uno spazio per intrattenerli e farli giocare, mentre loro faranno il laboratorio. Domenica 18 dicembre, Zeppanik, show di Daniele Pinzi. Il mondo del circo arriva al Wegil con uno show per grandi e piccini all’interno del quale è proposto Zeppanik show. Giocoleria, equilibrismo, escapismo, magia, emozioni, interazioni…il tutto mescolato con la clownerie. Palline, coltelli, scale in equilibrio, costruzioni instabili, gag esilaranti e, come se non bastasse, l’Uomo Palloncino! Tutti i giorni dalle 10,00 alle 19,00 è possibile visitare la mostra Franco Angeli Opere 1958-1988 (ingresso gratuito).

Ingresso libero per tutti gli eventi, su prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Per prenotazioni scrivere su WhatsApp 3346841506 o su Eventbrite.it

