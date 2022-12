Lo Schiaccianoci al Bianconi di Carbonetti

Doppio appuntamento al Bianconi per salutare il Natale in arrivo con

la Danza e il Teatro Junior.

Un classico natalizio per gli amanti della danza con lo Schiaccianoci e per i più piccoli uno strano Babbo Natale calciatore! Due appuntamenti per tutta la famiglia.

Carbognano, 12 dicembre 2022: Per salutare il Natale in arrivo doppio appuntamento al Teatro Bianconi con per gli amanti della danza e per i più piccoli. Si parte venerdì 16 dicembre alle ore 21.00 con il secondo appuntamento della stagione di Danza e con il Balletto di Viterbo che presenta un classico natalizio LO SCHIACCIANOCI su musiche di Pëtr Il Čajkovskij con la Direzione artistica di Erika Bussi, la Direzione tecnica

di Gioia Tarulli e le coreografie di Alessandra Bianchini e Umberto Desantis.

La trama è conosciutissima: è la vigilia di Natale, durante la festa, a casa di Clara, sta per succedere qualcosa di indimenticabile. I bambini ricevono alcuni doni speciali tra cui uno splendido Schiaccianoci di legno a forma di soldatino che Clara adora da subito. Al termine della festa, mentre tutti gli invitati vanno a dormire, Clara, ancora incuriosita dal suo Schiaccianoci resta sveglia a custodirlo, ma a mezzanotte… Magia… Tutti i giochi si animano, compreso lo Schiaccianoci, che dovrà combattere contro il Re dei Topi. Grazie al coraggio di Clara, lo Schiaccianoci sconfiggerà l'esercito dei topi e insieme partiranno per un viaggio fantastico. Lo Schiaccianoci, dedicato ai bambini e alle famiglie, rappresenta per tutti i ballerini, e non solo, la favola di Natale per eccellenza.

A seguire domenica 18 dicembre alle ore 16.00 e in replica alle 18.00 un altro appuntamento con il Teatro Junior e con il Teatro Pantegano di Roma con TUTTI I COLORI DI BABBO NATALE Ovvero i sogni sbilenchi di Babbo Calciatore di Stefano Romani con Francesca Baragli, Vania Lai, Valentina Baragli e Vittorio Aparo.

Babbo Natale è in crisi di mezza età. Si sente goffo, vecchio e troppo grasso. Vorrebbe tanto diventare come uno di quei bei fusti che si vedono in giro…Chi può aiutarlo ? Forse i suoi assistenti elfi ? Forse la Befana, compagna di mille avventure? O forse i suoi amici Harry Potter, Merlino e Mary Poppins possono fare un incantesimo e trasformarlo in un figurino? Ma le magie hanno un effetto sbagliato e Babbo Natale comincia a cambiare colore, bambini non lo riconoscono più e Babbo Natale sta rendendo tutti infelici. Come fare per ritornare come era prima?

Due spettacoli per salutare il Natale in arrivo e che stanno già riscuotendo una grande risposta positiva dagli spettatori. Specialmente per l’appuntamento dedicato ai più piccoli tanto che la Direzione del Bianconi ha dovuto programmare una seconda replica per assecondare le numerose richieste pervenute.

Quindi il consiglio per chi volesse immergersi nell’atmosfera natalizia sulle ali della danza e della musica, o aiutando addirittura Babbo Natale è di affrettarsi a prenotare per trascorrere in serenità con la propria famiglia due spettacoli piacevoli e allegri.

Per informazioni e prenotazioni basta visitare la pagina Facebook del Teatro Bianconi o il sito internet

www.teatrobianconi.it oppure telefonare al 340.1045098