Residenza MigraMenti, venerdì 23 dicembre l’ultimo appuntamento del 2022 della rassegna SPAc con “Quattro amici al Var” al Teatro Comunale di Badolato

Dopo l’intensa settimana che ha avuto come ospite d’eccezione il coreografo Virgilio Sieni, il Teatro Comunale di Badolato dove la compagnia Teatro del Carro – Pino Michienzi organizza la residenza MigraMenti si prepara ad accogliere l’ultimo appuntamento del 2022 della rassegna SPAc / Primo Atto.

Venerdì 23 dicembre con inizio alle 21.15 ci sarà infatti “Quattro amici al Var – Storie di uomini che non hanno mai voluto cambiare il mondo, ma di sicuro hanno tentato di renderlo più umano” con Mimmo Audino, Roberto Giglio, Luca Lopilato e Antonio Tropiano.

Sospesa a metà tra canzone e poesia, la parola in questo spettacolo conduce lungo un sentiero di curiosità e riflessione, seguendo le tracce di donne e uomini che per l’originalità del loro ingegno e la tenacia del loro spirito hanno segnato il passo degli ultimi decenni. Figure assai diverse tra loro, ognuno nel proprio ambito e col proprio talento, ma tutte mosse da un’inedita visione e da un profondo rifiuto del pensiero unico.

L’arte è come un sassolino lanciato in uno stagno, non sai mai fin dove i suoi cerchi arriveranno.

Ricordiamo infine che la rassegna SPAc della programmazione della residenza artistica MigraMenti – curata dalla Compagnia Teatro del Carro – Pino Michienzi, diretta da Anna Maria De Luca e Luca Michienzi, con il sostegno di Regione Calabria, Mic, Otto per mille Chiesa Valdese e il patrocinio del Comune di Badolato -,

avrà una sua seconda tranche di appuntamenti che partirà nel mese di gennaio.

BIGLIETTI

intero € 8

under 30 – over 65 € 6

under 19 € 3

Info e prenotazioni

3483125747 – 3408202119

prenotazionicarro@gmail.com