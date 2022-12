Red Carpet Ballet Gala, le nuove stelle della danza in scena

By

Come scoprire le nuove star della danza di domani? Come sapere quali sono oggi i nuovi beniamini del balletto nelle più grandi Compagnie del mondo?

RED CARPET BALLET GALA presenta per la prima volta a ROMA e a TORINO i nuovi Primi Ballerini delle più prestigiose Compagnie internazionali, e farà in modo che tra due o tre anni, quando mezzo mondo parlerà di loro, potrete dire “io l’avevo già visto in scena!”

Accanto a loro potrete ammirare anche alcune superstar della danza già acclamate in tutto il pianeta ed avrete così uno spaccato del top della danza virtuosistica, raffinata, tecnica e spettacolare oggi esistente.

LUCIA LACARRA – Una delle ballerine più acclamate al mondo. Prima ballerina San Francisco Ballet, Bayerisches Staatsballet, Ballet National De Marseille, Dortmund Ballet

JACOPO BELLUSSI – Primo ballerino Hamburg Ballet

MATTHEW GOLDING – Primo ballerino Royal Ballet Londra, Het Nationale Ballet Amsterdam

YANIER GOMEZ – Primo ballerino Compania National de Danza Madrid

YOUNG GYU CHOI – Primo ballerino Het Nationale Ballet Amsterdam

SASAKI MARIKO – Prima ballerina Royal Ballet Londra

LUKAS BRAENDSROD – Primo ballerino Royal Ballet Londra

IDA PRAETORIUS – Prima ballerina Hamburg Ballet

ANA SOPHIA SCHELLER – Prima ballerina San Francisco Ballet, New York City Ballet

ADHONAY SOARES DA SILVA – Primo ballerino Stuttgart Ballet

AGNES SU – Prima ballerina Stuttgart Ballet

MARTINA GIUFFRIDA – Solista Compania Nacional de Danza Madrid

Nel corso della serata si potranno ammirare le coreografie più virtuose e appassionanti tratte dal grande repertorio classico come “Il Lago dei cigni”, “Lo Schiaccianoci”, “La Bella Addormentata” e dal repertorio neoclassico come “Terza Sinfonia di Mahler” di Neumeier, “After the rain” di Wheeldon e “Infra” di McGregor.

AUDITORIUM DELLA CONCILIAZIONE

Via della Conciliazione, 4, 00193 Roma RM

informazioni e prenotazioni 06 684391 – info@auditoriumconciliazione.it

prezzo biglietto da €33 a €88

Acquisto biglietti su https://www.ticketone.it/eventseries/red-carpet-ballet-gala-3265681

www.auditoriumconciliazione.it