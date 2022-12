Zoolights, la sicurezza stradale diventa un gioco con Babbo Natale

La sicurezza stradale diventa un gioco con Babbo Natale. Zoomarine e Aci Roma insieme per una festa gioiosa e sicura per tutta la famiglia. Nuove attrazioni, show musicali e, per la prima volta in Italia, l’arrivo di Zoolights: le luminarie interattive per un sano divertimento.

E’iniziato il countdown per le festività natalizie e Santa Claus è già pronto con la coloratissima slitta colma di regali per volare in tutto il mondo, in compagnia delle sue amate renne, per consegnare come sempre i regali ai bambini. Ma sapevate che anche per sfrecciare a velocità fantascientifiche nel cielo esistono delle regole speciali sulla sicurezza? Per questo il parco divertimenti Zoomarine in collaborazione con Aci Roma ha ideato la campagna educativa “Babbo Natale viaggia sicuro nel cielo. Fatelo anche voi sulle strade”, con il fine di spiegare alle famiglie, che si apprestano a partire per raggiungere parenti lontani o luoghi di vacanza, che anche durante le feste è importante non dimenticare le buone norme della sicurezza stradale, come ad esempio: evitare distrazioni ed uso del cellulare mentre si guida, fare attenzione ai limiti di velocità, allacciare le cinture, non bere e non guidare in caso di sonnolenza, tenere entrambi le mani sul volante e mantenere la distanza di sicurezza.

Le strade d’inverno diventano più insidiose e pericolose per tutti ed ecco, quindi, una serie di preziosi consigli che gli esperti dello storico club capitolino, che proprio quest’anno ha compiuto cento anni dalla sua fondazione, e Papà Natale daranno ai bambini con tante iniziative divertenti e gadget in regalo. Una giornata speciale quella del 17 dicembre con il simpatico omino dal vestito rosso e la barba bianca pronto a trasformarsi in un “Maestro di sicurezza” sulla pista con le macchinine a forma di animale. A Zoomarine la Magia del Natale esplode di colori, musica e tante novità.

Per la prima volta in Italia sarà possibile, infatti, ammirare ed interagire con il villaggio Zoolights, oltre 100 luminarie con le quali giocare con tutta la famiglia. Pronti a saltare per comporre una melodia personalizzata con Music Jump? E dondolare sull’altalena luminosa immersi in un cerchio arcobaleno?

Tra le numerose sorprese, fortemente volute dal direttore generale Alex Mata, l’imperdibile Albero Sapientino, un albero saggio che nel rispetto dell’ambiente sarà a disposizione dei più piccini per rispondere ai temi della natura ma anche per raccontare storie popolate di animali e personaggi fantastici. E poi tante attrazioni per un parco tutto da vivere, con l’immancabile casa di Babbo Natale felice di ricevere le letterine del cuore e donare lo spirito natalizio formato famiglia.