Teatro Parioli, Naso d’argento

Il Teatro Parioli propone per la stagione teatrale 2022/2023 una rassegna di spettacoli proposta dalle più prestigiose compagnie di teatro ragazzi.

NASO D’ARGENTO

COMPAGNIA ACCADEMIA PERDUTA / ROMAGNA TEATRI

Età consigliata: 3+

Martedì 27 dicembre 2022 – ore 17.00

Mercoledì 28 dicembre 2022 – ore 17.00

La ricerca appoggia sulla figura del cattivo. E dal cattivo arriva alla meraviglia della bugia. Attraverso la bugia è quella raccontata dal cattivo. Ma la bugia è anche quella raccontata da chi si deve salvare. Comunque di bugia si tratta. Illusione. Giuramento. Patto rotto. Segreto. Inganno. Sogno. Desiderio. Sono alcune delle parole che si vogliono indagare.

Verità e finzione, gioco e illusione, paura e meraviglia. I bambini sono maestri di tutto questo, e questa alla fine è solo una storia, una fiaba che portando in sé codici e temi che i bambini conoscono bene, permette loro di fare un’esperienza, immaginare, completare e costruire conoscenza.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Venerdì 6 gennaio 2023 – ore 17.00

Sabato 7 gennaio 2023 – ore 17.00

Domenica 8 gennaio 2023 – ore 11.00

RIME INSAPONATE, bolle di sapone e Poesia

COMPAGNIA ALEKOS IL POETA DELLE BOLLE

Età consigliata: per tutte le età

Uno spettacolo sincero, ideato per sognare, creato intorno all’oggetto più impalpabile, evocativo, delicato, surreale e divertente di sempre: la bolla di sapone. L’antico gioco diventa testo teatrale per coniugare il teatro di parola in rima con un’originale tecnica di bolle di sapone e piccola magia. Un’affabulazione che stimola al volo senza rinunciare ai contenuti e che fa sognare con la poesia delle bolle di sapone, mostrando come divertimento, levità e cultura possono convivere senza ridursi a mero intrattenimento. Un’esperienza luminosa per tutti: famiglie, bambini, utopici realisti e concreti sognatori di ogni età.

Sabato 18 febbraio 2023 – ore 17.00

Domenica 19 febbraio 2023 – ore 11.00

I MUSICANTI DI BREMA – Dalla favola dei Fratelli Grimm

COMPAGNIA TEATRO PERDAVVERO

Età consigliata: 3 – 7 anni

Ogni animale come ogni nota è un piccolo mondo e non importa che sia moro o biondo, che sia senz’unghie o gli manchi un dente, che sia zoppo o non udente. Che sia senz’ali oppure perfetto, o che abbia un qualche altro difetto. L’importante è che se gli animali stanno in compagnia, insieme, come le note fanno una melodia: varia, ricca, con anche più speranza, di chi sta chiuso solo nella sua stanza. I protagonisti di questa favola sono un asino zoppo, un cane sdentato, un gatto senz’unghie e un gallo con un’ala rotta che, rifiutati dai padroni per via dei loro “difetti”, decidono di partire per la città di Brema dove vogliono farsi assumere dall’orchestra musicale cittadina.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

www.ilparioli.it

Via Giosuè Borsi, 20

TELEFONO 06 5434514 -Servizio WhatsApp 3516907583

E-MAIL: promozione@ilparioli.it

ORARIO DI APERTURA

Dal lunedì al venerdì ore 9.30–13.30/14.30–17.30.

BIGLIETTERIA

Via Giosuè Borsi, 20

TELEFONO 06 5434851 -Servizio WhatsApp 3517211283

E-MAIL: biglietteria@ilparioli.it

ORARIO DI APERTURA

Dal 5 settembre al 16 ottobre dal lunedì al venerdì ore 10.00–13.30/14.30–19.00

Sabato ore 10.00–14.00. Domenica chiuso.

Dal 17 ottobre, dal martedì al venerdì 10.00–13.30/14.30–19.00. Sabato e domenica 12.00–19.00.

Lunedì chiuso.

La biglietteria dopo le 19.00 resterà aperta fino ad inizio spettacolo solo per le operazioni riguardanti lo stesso.

PARCHEGGI CONVENZIONATI

• Parioli Garage – Viale Parioli,162 Tel. 06 8082380

• Garage Parioli 2000 – Viale Parioli 11/c Tel. 06 8076188

• Parking Locchi – Via Vittorio Locchi, 15 Tel.06 89134837 * chiude alle ore 21.00*

*Domenica chiusi*