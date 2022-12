Umbria Jazz Winter #29, il programma

Con Umbria Jazz Winter in programma dal 28 dicembre al primo gennaio a Orvieto, si rinnova la magia della buona musica nell’acropoli di una delle più belle città dell’Umbria. Il tratto distintivo del Festival resta l’equilibrio tra cultura e turismo, fondamentali tasselli del mosaico che descrive l’elevata qualità̀ della vita che la città della Rupe e il suo territorio possono offrire a visitatori e residenti.

Umbria Jazz Winter si conferma evento di punta della stagione turistica invernale a livello nazionale, sia per la sua storia (il prossimo anno si festeggia il trentesimo anniversario) sia per la formula che poggia sul cartellone intrigante non meno che sul fascino e sull’accoglienza (inclusa la buona cucina e il vino di nobili tradizioni) di una città d’arte come Orvieto.

Per l’edizione di quest’anno il filo rosso del cartellone è all’insegna della grande qualità̀ musicale. In un certo senso, Umbria Jazz Winter #29 può essere considerata come un ritorno alla identità̀ del Festival delle prime edizioni, con proposte originali e rivolte ad un pubblico che vuole esplorare aspetti meno frequentati del jazz ma non per questo meno attrattivi.

Come sempre, la formula prevede concerti dalla tarda mattinata a notte fonda nel cuore del centro storico di Orvieto. Il fatto che quasi tutti gli artisti siano residenti dà al pubblico la possibilità̀ di scegliere ogni giorno il proprio itinerario.

I concerti hanno per sede due edifici strategici nel patrimonio architettonico della città: il Palazzo del Capitano del Popolo, con la Sala dei 400, e il Teatro Mancinelli. Location d’eccezione è in realtà anche il centro storico di Orvieto, ideale teatro dei Funk Off e dei loro festosi cortei.

Nel programma di Umbria Jazz Winter resta centrale, da sempre con l’eccezione dell’anno scorso, un evento strettamente legato al particolare momento dell’anno.

È il concerto gospel nel Duomo il pomeriggio di Capodanno, Giornata Mondiale della Pace. Dopo la Messa uno dei più celebrati cori degli Stati Uniti canterà brani del repertorio religioso afroamericano. Il gospel è di per sé un messaggio di pace e fratellanza, e rappresenta la profonda religiosità delle comunità cristiane degli Stati Uniti.Eventi speciali sono previsti per dare l’addio (senza alcun rimpianto) al 2022 e festeggiare l’arrivo del 2023 con la speranza che sia un anno migliore. Niente di meglio, per questo, che il calore della musica e dello stare insieme.

UJ4KIDS

Dopo il successo nella edizione 2019 di UJ Winter, e due anni di sospensione forzata causa pandemia, UJ4KIDS torna a Orvieto.

Il 29, 30 e 31 dicembre (dalle 10 alle 11.30 circa) la Sala del Carmine ospiterà iniziative che sono il risultato di attività laboratoriali svolte dalla Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole” con il coinvolgimento delle locali scuole primarie. La mattina del 29 in particolare vedrà anche un simbolico cambio della guardia tra una giovanissima marching band, nata su iniziativa della scuola, e i Funk Off, incontro che avverrà nei pressi di Piazza della Repubblica.

Tutto, insomma, è stato fatto per allestire una bella edizione che fa da ideale prologo sia al cinquantesimo anniversario di quella estiva che al trentesimo di quella invernale, entrambe in programma nel 2023.

I MUSICISTI DI UMBRIA JAZZ WINTER # 29

Artisti famosi e giovani emergenti, tradizioni, mainstream moderno e jazz più di ricerca, musica per puristi e generi per tutti: Umbria Jazz Winter è una manifestazione inclusiva, in cui il pubblico di ogni tendenza può trovare il suo concerto.

Questa edizione si caratterizza per il grande spazio dato alla canzone e alle voci. Torna a Umbria Jazz Vinicio Capossela, songwriter tra i più originali degli ultimi decenni, che propone una retrospettiva della sua straordinaria carriera.

Le canzoni di Burt Bacharach trovano in Dianne Reeves e nei nuovi arrangiamenti di Ethan Iverson un contesto ideale. È questo il più recente progetto che coinvolge la Umbria Jazz Orchestra. Lo stesso Iverson, con Peter Washington e Dan Weiss (in pratica, la sezione ritmica dell’omaggio a Bacharach) si esibirà anche in trio. Un appuntamento che gli amanti del jazz più esigenti devono assolutamente segnarsi.

Torna un beniamino del pubblico di Umbria Jazz, Allan Harris, con una nuova storia da raccontare attraverso le sue canzoni. “Kate’s Soulfood” è uno spaccato della America che ruotava attorno a una popolare tavola calda di “home cooking” ad Harlem, gestita dalla zia Kate.

Un duo sulla scena e una coppia nella vita: sono Rebecca Martin, songwriter originale e cantante dalla voce espressiva, e Larry Grenadier, contrabbassista del trio di Brad Mehldau ma non solo.

Un capitolo particolare della vocalità è il coro guidato da Vincent Bohanan, The Sound of Victory, fondato nel 2014 selezionando una cinquantina di giovani cantanti dell’area metropolitana di New York. Una importante opportunità professionale ma soprattutto una testimonianza di fede.

Umbria Jazz non ha dimenticato Charles Mingus, uno dei geni del jazz, che fu grande protagonista delle prime edizioni del Festival. Il centenario della nascita di Mingus sarà celebrato con un sestetto composto da musicisti americani della Mingus Big Band e dagli italiani Roberto Rossi e Piero Odorici.

Nuovo il progetto “Legacy” di Javier Girotto, che ha ripreso sue partiture di qualche anno fa ma mai suonate. Lo fa ora con un quintetto di tre fiati (tra i quali i suoi sassofoni) più basso e batteria.

Umbria Jazz Winter comincia con il jazz di domani. Il primo concerto del Festival – a ingresso gratuito – è dedicato ai giovani emergenti: sono i vincitori del Conad Jazz Contest (Five Angry Men) che si svolge ogni anno durante l’edizione estiva, e la band costituta dai migliori studenti dei corsi e vincitori dei Berklee Umbria Jazz Awards.

In questo contesto può collocarsi la Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti, diretta da Paolo Damiani, un progetto nato con lo scopo di valorizzare alcuni dei migliori nuovi professionisti della scena jazzistica italiana. Sono giovani ma già affermati perché vincitori del Top Jazz di Musica Jazz.

Una pianista da seguire con attenzione è Kris Davis, una delle personalità più interessanti tra quelle emerse sulla scena del jazz negli anni duemila. Oggi la Davis, canadese da una ventina d’anni di base a New York, è molto stimata soprattutto nei circuiti del jazz e della musica più innovativa.

Per naturalezza, creatività, energia, Romero Lubambo è in una classe a se stante. È l’opinione del magazine Jazziz, ma è solo una delle molte testimonianze di stima che vengono tributate al chitarrista brasiliano dal mondo della musica. Lubambo a Orvieto fa parte del progetto sulle canzoni di Bart Bacharach, vista la lunga partnership artistica con Dianne Reeves, ma si può ascoltare anche in una solo performance.

Jon Cleary, inglese cresciuto nella campagna del Kent, oggi è uno degli interpreti più stimati della musica di New Orleans, città in cui vive da decenni. Jon affronta con estrema versatilità (ha vinto anche un Grammy Award) i generi che definiscono l’identità musicale di New Orleans, da quelli tradizionali a quelli più moderni: jazz, blues, rag, piano stride, gospel, funk, soul.

Ecco una band, i Funk Off, che riesce sempre a coniugare spettacolo e buona musica, tanto da diventare una specie di cartolina musicale di Umbria Jazz. Nelle edizioni estive e invernali del Festival i Funk Off sono stati i musicisti più presenti in assoluto.

Oltre alle consuete street parade, i Funk Off danno appuntamento alla mezzanotte di Capodanno davanti al sagrato del Duomo per salutare con il pubblico l’arrivo del 2023.

Il manifesto ufficiale di UJW29 è “La luce del suono “ di Salvatore Ravo

Questa edizione di Umbria Jazz Winter è dedicata a Franco Fayenz.

PROGRAMMA

Five Angry Men

Vincitori Conad Jazz Contest 2022

Berklee/Umbria Jazz Clinics Award Group 2022

MERCOLEDì. 28 Dicembre – ore 16:00Palazzo del Popolo – Sala 400

Entrata gratuita

Funk Off

Street parade

MERCOLEDì. 28 Dicembre – ore 18:00Centro Storico – Orvieto

Allan Harris “Kate’s Soulfood” feat. Grégoire Maret

con Irwing Hall, Francesco Fratini, Arcoiris Sandoval, Marty Kenney, Norman Edwards, Massimo Orselli

Dianne Reeves sings Burt Bacharach

arranged and conducted by Ethan Iverson

UMBRIA JAZZ ORCHESTRA

feat. Romero Lubambo, Peter Washington, Dan Weiss

MERCOLEDì. 28 Dicembre – ore 21:00Teatro Mancinelli

Tributo a Charles Mingus

con Alex Sipiagin, Piero Odorici, David Kikoski, Roberto Rossi, Boris Kozlov, Donald Edwards

MERCOLEDì. 28 Dicembre – ore 23:55Palazzo del Popolo – Sala 400

Giovedì, 29 Dicembre

UJ4KIDS

“Marciando sulle note del Jazz”

Banda Giovanile della Filarmonica “Luigi Mancinelli” di Orvieto

GIOVEDì. 29 Dicembre – ore 11:00Piazza della Repubblica – Orvieto

Funk Off

Street parade

GIOVEDì. 29 Dicembre – ore 11:30Centro Storico – Orvieto

Rebecca Martin & Larry Grenadier

GIOVEDì. 29 Dicembre – ore 12:00Palazzo del Popolo – Sala 400

Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti diretta da Paolo Damiani

GIOVEDì. 29 Dicembre – ore 12:00Teatro Mancinelli

Tributo a Charles Mingus

con Alex Sipiagin, Piero Odorici, Roberto Rossi, David Kikoski, Boris Kozlov, Donald Edwards

GIOVEDì. 29 Dicembre – ore 16:00Palazzo del Popolo – Sala 400

Funk Off

Street parade

GIOVEDì. 29 Dicembre – ore 18:00Centro Storico – Orvieto

Kris Davis

GIOVEDì. 29 Dicembre – ore 18:30Palazzo del Popolo – Sala 400

Jon Cleary

Vinicio Capossela “Round One Thirty Five 1990-2020 Personal Standards”

GIOVEDì. 29 Dicembre – ore 21:00 Teatro Mancinelli

Javier Girotto “Legacy” 5et

con Giacomo Tantillo, Michele Fortunato, Jacopo Ferrazza e Enrico Morello

GIOVEDì. 29 Dicembre – ore 21:00Palazzo del Popolo – Sala 400

Allan Harris “Kate’s Soulfood” feat. Grégoire Maret

con Irwing Hall, Francesco Fratini, Arcoiris Sandoval, Marty Kenney, Norman Edwards, Massimo Orselli

GIOVEDì. 29 Dicembre – ore 23:55Palazzo del Popolo – Sala 400

Venerdì, 30 Dicembre

UJ4KIDS

“Il mistero dell’olivo magico”

Racconto fantastico-musicale a cura di UNITRE ORVIETO, Nuova Biblioteca Pubblica “Luigi Fumi”, Scuola Comunale di Musica Di Orvieto “Adriano Casasole”

VENERDì. 30 Dicembre – ore 10:00Sala del Carmine

UJ4KIDS

Associazione Juppiter

Scuola di Musica “Luigi Iezzi”

VENERDì. 30 Dicembre – ore 10:45Sala del Carmine

Funk Off

Street parade

VENERDì. 30 Dicembre – ore 11:30Centro Storico – Orvieto

Kris Davis

VENERDì. 30 Dicembre – ore 12:00Palazzo del Popolo – Sala 400

Tributo a Charles Mingus

con Alex Sipiagin, Piero Odorici, David Kikoski, Roberto Rossi, Boris Kozlov, Donald Edwards

VENERDì. 30 Dicembre – ore 16:00Palazzo del Popolo – Sala 400

Jon Cleary

Dianne Reeves sings Burt Bacharach

arranged and conducted by Ethan Iverson

UMBRIA JAZZ ORCHESTRA

feat. Romero Lubambo, Peter Washington, Dan Weiss

VENERDì. 30 Dicembre – ore 17:30Teatro Mancinelli

Funk Off

Street parade

VENERDì. 30 Dicembre – ore 18:00Centro Storico – Orvieto

Rebecca Martin & Larry Grenadier

VENERDì. 30 Dicembre – ore 18:30Palazzo del Popolo – Sala 400

Vincent Bohanan & The Sound of Victory

“Gospel Explosion”

VENERDì. 30 Dicembre – ore 21:30Teatro Mancinelli

Allan Harris “Kate’s Soulfood” feat. Grégoire Maret

con Irwing Hall, Francesco Fratini, Arcoiris Sandoval, Marty Kenney, Norman Edwards, Massimo Orselli

VENERDì. 30 Dicembre – ore 22:30Palazzo del Popolo – Sala 400

Sabato, 31 Dicembre

UJ4KIDS

“Emozioni in musica”

alunni della 3C della Scuola Primaria “Sette Martiri” di Ciconia dell’Istituto Comprensivo Orvieto-Montecchio

SABATO. 31 Dicembre – ore 10:00Sala del Carmine

UJ4KIDS

“La musica e le Fiabe”

Orchestra Giovanile della Scuola Comunale di Musica di Orvieto “Adriano Casasole”

SABATO. 31 Dicembre – ore 10:45Sala del Carmine

Funk Off

Street parade

SABATO. 31 Dicembre – ore 11:30Centro Storico – Orvieto

Rebecca Martin & Larry Grenadier

SABATO. 31 Dicembre – ore 12:00Palazzo del Popolo – Sala 400

Kris Davis

SABATO. 31 Dicembre – ore 16:00Palazzo del Popolo – Sala 400

Jon Cleary

Dianne Reeves sings Burt Bacharach

arranged and conducted by Ethan Iverson

UMBRIA JAZZ ORCHESTRA

feat. Romero Lubambo, Peter Washington, Dan Weiss

SABATO. 31 Dicembre – ore 17:30Teatro Mancinelli

Funk Off

Street parade

SABATO. 31 Dicembre – ore 18:00Centro Storico – Orvieto

Allan Harris “Kate’s Soulfood” feat. Grégoire Maret

con Irwing Hall, Francesco Fratini, Arcoiris Sandoval, Marty Kenney, Norman Edwards, Massimo Orselli

SABATO. 31 Dicembre – ore 18:30Palazzo del Popolo – Sala 400

Funk Off

Happy New Year!

SABATO. 31 Dicembre – ore 23:59Duomo di Orvieto

sagrato

Vincent Bohanan & The Sound of Victory

“Gospel Explosion”

DOMENICA. 01 Gennaio – 01:00Teatro Mancinelli

Tributo a Charles Mingus

con Alex Sipiagin, Piero Odorici, David Kikoski, Roberto Rossi, Boris Kozlov, Donald Edwards

DOMENICA. 01 Gennaio – 01:00Palazzo del Popolo – Sala 400

Domenica, 01 Gennaio

Kris Davis

DOMENICA. 01 Gennaio – ore 12:00Palazzo del Popolo – Sala 400

Romero Lubambo

DOMENICA. 01 Gennaio – ore 16:00Palazzo del Popolo – Sala 400

Vincent Bohanan & The Sound of Victory

Messa della Pace & Gospel

DOMENICA. 01 Gennaio – ore 17:00Duomo di Orvieto

Jon Cleary

Allan Harris “Kate’s Soulfood” feat. Grégoire Maret

con Irwing Hall, Francesco Fratini, Arcoiris Sandoval, Marty Kenney, Norman Edwards, Massimo Orselli

DOMENICA. 01 Gennaio – ore 17:00Teatro Mancinelli

Funk Off

Street parade

DOMENICA. 01 Gennaio – ore 18:00Centro Storico – Orvieto

Rebecca Martin & Larry Grenadier

DOMENICA. 01 Gennaio – ore 18:30Palazzo del Popolo – Sala 400

Ethan Iverson Trio con Peter Washington & Dan Weiss

Tributo a Charles Mingus

Ethan Iverson Trio / Charles Mingus Centennial Sextet | Umbria Jazz

con Alex Sipiagin, Piero Odorici, Roberto Rossi, David Kikoski, Boris Kozlov, Donald Edwards

DOMENICA. 01 Gennaio – ore 21:00Teatro Mancinelli