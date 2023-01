La danza per il Giorno della Memoria, evento con Les Étoiles

Preludio a un fine settimane speciale che vedrà le luminose stelle internazionali della danza sul palcoscenico dell’Auditorium Parco della Musica in Les Étoiles (sabato 28 gennaio, ore 21, e domenica 29 gennaio, ore 16.30 e 21), venerdì 27 gennaio alle ore 17.30 nella Sala del Cenacolo, Complesso di Vicolo Valdina, si tiene l’evento LA DANZA PER IL GIORNO DELLA MEMORIA, l’omaggio che il mondo della danza vuole rendere alle vittime della Shoah. Tra queste ci furono anche diversi ballerini ed è proprio dalle loro storie che partiremo per una riflessione sul ruolo che la danza può avere nel giungere a un modello di vita più umano.

Accoglieranno il pubblico la Vicepresidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani, e il Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati e Fondatore ICAS, Federico Mollicone. Saranno presenti alcuni dei protagonisti di Les Étoiles: Sergio Bernal, William Bracewell, Anna Rose O’Sullivan, Maia Makhateli, Marianela Nuñez, Giorgi Potskhishvili, Marcelino Sambé, Polina Semionova e l’ “Étoile a sorpresa”, e il Direttore Artistico, Daniele Cipriani . Verrà trasmessa una videocoreografia ,creata appositamente e filmata a Palazzo Valdina, dai coreografi Sasha Riva e Simone Repele, sulle note di “Gam Kiy Elekh” (il testo è tratto dal Salmo 23). Conduce l’incontro la giornalista esperta di danza, nonché ufficio stampa di Daniele Cipriani, Simonetta Allder.

Nonostante i suoi tanti lavori di denuncia politica e sociale, molti considerano la danza come arte rarefatta e distaccata dalla realtà. Eppure, anche nella sua declinazione più astratta, anche in un gala di “virtuosismi in volo e sulle punte”, la danza ha una missione ben precisa: parlare, nel silenzio del gesto, all’intelligenza del cuore il cui desiderio per la bellezza non è che un anelito per un mondo migliore.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su webtv.camera.it