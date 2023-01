Angelo Tumminelli / Prima International Company 2022 presenta

SERGIO CASTELLITTO

racconta

ZORRO

un eremita sul marciapiede

di Margaret Mazzantini

regia Sergio Castellitto

Stanno sul margine del grande fiume, intenti come pescatori in attesa. Pescano nel nostro

vortice quello che rimane, quello che schizza via, che gli appartiene per diritto. Hanno

quegli odori concentrati, essenza d’uomo, come mosto, come seccume marino, roba

sfinita dal sole o macerata dall’umido, roba che fa il suo corso.

Zorro mi ha aiutato a stanare un timore che da qualche parte appartiene a tutti. Perché

dentro ognuno di noi, inconfessata, incappucciata, c’è questa estrema possibilità: perdere

improvvisamente i fili, le zavorre che ci tengono ancorati al mondo regolare. Chi di noi in

una notte di strozzatura d’anima, bavero alzato sotto un portico, non ha sentito verso quel

corpo, quel sacco di fagotti con un uomo dentro, una possibilità di sé stesso? I barboni

sono randagi scappati dalle nostre case, odorano dei nostri armadi, puzzano di ciò che

non hanno, ma anche di tutto ciò che ci manca.

Perché forse ci manca quell’andare silenzioso totalmente libero, quel deambulare

perplesso, magari losco, eppure così naturale, così necessario, quel fottersene del tempo

meteorologico e di quello irreversibile dell’orologio. Chi di noi non ha sentito il desiderio di

accasciarsi per strada, come marionetta, gambe larghe sull’asfalto, testa reclinata sul

guanciale di un muro? E lasciare al fiume il suo grande, impegnativo corso. Venirne fuori,

venirne in pace. Tacito brandello di carne umana sul selciato dell’umanità. Perché i

barboni sono come certi cani, ti guardano e vedi la tua faccia che ti sta guardando, non

quella che hai addosso, magari quella che avevi da bambino, quella che hai certe volte

che sei scemo e triste. Quella faccia affamata e sparuta che avresti potuto avere se il tuo

spicchio di mondo non ti avesse accolto. Perché in ogni vita ce n’è almeno un’altra.

Margaret Mazzantini

