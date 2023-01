Teatro Arcobaleno, Il Mago di Oz

Ritorna a grande richiesta, durante le festività dell’Epifania, il divertentissimo e coinvolgente allestimento, in forma di commedia musicale, della celebre favola del Mago di Oz.

Durante la notte di Natale, la piccola Dorothy viene risucchiata in un mondo immaginifico fatto di maghi, di streghe, di personaggi bizzarri e fantasiosi, come l’Uomo di Latta, lo Spaventapasseri e il Leone fifone, figure che rappresentano i limiti e le paure di tutti noi. Fra loro nasce una inaspettata amicizia che li porterà ad affrontare tante avventure e difficoltà: la capacità di sognare e di divertirsi insieme, la tenacia e la Musica saranno le migliori armi a loro disposizione.

Alla fine della favola, grazie all’intervento di uno stravagante e spassoso Mago di Oz, i desideri di tutti i personaggi verranno esauditi. L’Uomo di Latta otterrà un cuore, lo Spaventapasseri un cervello e il Leone fifone il coraggio. Una storia avvincente ed emozionante, sulla capacità di inseguire i propri sogni; un meraviglioso viaggio alla ricerca di se stessi, fatto di musica e colori, capace di appassionare grandi e piccini, in un classico della letteratura per l’infanzia (e non solo). Uno spettacolo per tutta la famiglia, adatto per trascorrere, tutti insieme, le festività dell’Epifania!

Venerdì 6 Gennaio FESTA DELLA BEFANA, dolcetti e sorprese per i bambini.

Costo biglietto BAMBINI € 8,00 (fino a 12 anni) – ADULTI e RAGAZZI (sopra i 12,00 anni) € 12,00

Per info e prenotazioni:

TEATRO ARCOBALENO (Centro Stabile del Classico)

Via F. Redi 1/a – 00161 Roma

Tel./ Fax 06.44248154 – Cell. 320.2773855

e-mail: info@teatroarcobaleno.it – sito: www.teatroarcobaleno.it

Al Teatro ARCOBALENO (Centro Stabile del Classico)

Via F. Redi, 1/a Roma

Dal 6 all’8 Gennaio 2023

Venerdì, Sabato e Domenica alle ore 17,30

SPECIALE EPIFANIA

IL MAGO DI OZ

di L. F. Baum

Regia Dosto

Con Annalisa Amodio, Fabrizio Passerini, Laura De Angelis, Maurizio Battista, Sina Sebastiani, Giovanni Zappalorto

e l’amichevole

partecipazione in video di Vincenzo Zingaro