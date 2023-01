Teatro Vascello, gli spettacoli di gennaio

Fino al 22 gennaio 2023 è in scena al Teatro Vascello di Roma, Hybris, il nuovo spettacolo di Flavia Mastrella e Antonio Rezza, ma lunedì 16 gennaio appuntamento speciale con L’angeli ribbelli di e con Massimo Verdastro dai “sonetti biblici” di Giuseppe Gioachino Belli alla poesia di Trilussa. Si prosegue con Oylem Goylem di e con Moni Ovadia dal 24 al 29 gennaio e dal 31 gennaio al 5 febbraio con Aspettando Godot di Samuel Beckett con la regia, scene, luci e costumi Theodoros Terzopoulos

Lunedì 16 gennaio h 21

L’ANGELI RIBBELLI

di e con Massimo Verdastro

dai “sonetti biblici” di Giuseppe Gioachino Belli alla poesia di Trilussa

con la partecipazione di Giovanni Canale alle percussioni

Massimo Verdastro dà corpo e voce alle parole taglienti, dissacratorie e umanissime di due tra i più grandi poeti e scrittori italiani: Giuseppe Gioachino Belli e Carlo Alberto Salustri in arte Trilussa, che in tempi storici diversi hanno entrambi elevato la lingua dialettale romana, o meglio il “parlar romanesco” verso vette poetiche mai più raggiunte.

_________________________________________

dal 20 dicembre 2022 al 22 gennaio 2023

dal martedì al venerdì – ore 21.00 – sabato – ore 19.00 – domenica – ore 17.00

HYBRIS

di Flavia Mastrella Antonio Rezza

con Antonio Rezza

e con Ivan Bellavista, Manolo Muoio, Chiara Perrini, Enzo Di Norscia, Antonella Rizzo, Daniele Cavaioli

e con la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Sughi

(mai) scritto da Antonio Rezza

habitat Flavia Mastrella

assistente alla creazione Massimo Camilli

disegno luci Daria Grispino

organizzazione generale Marta Gagliardi Stefania Saltarelli

macchinista Andrea Zanarini

produzione RezzaMastrella, La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello, Teatro di Sardegna

coproduzione Spoleto, Festival dei Due Mondi

ufficio stampa Chiara Crupi – Artinconnessione

Debutto: 7 luglio 2022 – Spoleto Festival dei Due Mondi

durata 75′

Come si possono riempire le cose vuote? È possibile che il vuoto sia solo un punto di vista?

La porta…perché solo così ci si allontana. Ognuno perde l’orientamento, la certezza di essere in un luogo, perde il suo regno così in terra e non in cielo. L’uomo fa il verso alla belva.

Che lui stesso rappresenta. Senza rancore.

La porta ha perso la stanza e il suo significato, apre sul nulla e chiude sul nulla.

Divide quello che non c’è… intorno un ambiente asettico fatto di bagliori.

L’essere è prigioniero del corpo, fascinato dall’onnipotenza della sua immagine trasforma il suo aspetto per raggiungere la bellezza immobile e silente che tanto gli è cara.

Le gabbie naturali imposte dal mondo legiferano della nascita, della crescita e della cultura, ma la morte è come al solito insabbiata; ai bambolotti queste cose sembrano inutili sofferenze, antiche volgarità.

Aprire la porta sulle altrui incertezze, sull’ambiguità, sull’insicurezza dell’essere e la meschinità dello stare. Chiunque sta in un punto, detta legge in quel punto.

Teatro Vascello via Giacinto Carini 78 Roma Monteverde

_________________________

Dal 24 al 29 gennaio

Dal martedì al venerdì h 21 – sabato h 19 – domenica h 17

Oylem Goylem

di e con Moni Ovadia

e con Moni Ovadia Stage Orchestra: Maurizio Dehò Violino, Luca Garlaschelli Contrabasso, Paolo Rocca Clarinetto, Alberto Mihai Fisarmonica, Marian Serban Cymbalon

Scene e costumi: Elisa Savi

Progetto sonoro: Mauro Pagiaro

produzione CTB Centro Teatrale Bresciano e Corvino Produzioni

durata 2 h

La lingua, la musica, e la cultura Yiddish, quell’inafferrabile miscuglio di tedesco, ebraico, polacco, russo, ucraino e romeno, la condizione universale dell’Ebreo errante, il suo essere senza patria sempre e comunque, sono al centro di “Oylem Goylem”. Si potrebbe dire che lo spettacolo ha la forma classica del cabaret comunemente inteso. Alterna infatti brani musicali e canti a storielle, aneddoti, citazioni che la comprovata abilità dell’intrattenitore sa rendere gustosamente vivaci. Ma la curiosità dello spettacolo sta nel fatto di essere interamente dedicato a quella parte della cultura ebraica di cui lo Yiddish è la lingua e il Klezmer la musica.

Moni Ovadia e i suoi musicisti danno vita a una rappresentazione basata sul ritmo, sull’autoironia, sull’alternanza continua di toni e di registri linguistici, dal canto alla musica; una grande carrellata di umorismo e chiacchiere, battute fulminanti e citazioni dotte, scherzi e una musica che fa incontrare il canto liturgico con le sonorità zingare. Uno spettacolo che “sa di steppa e retrobotteghe, di strade e sinagoghe”.

_______________________________

Dal 31 gennaio al 5 febbraio

Dal martedì al venerdì h 21 – sabato h 19 – domenica h 17

Aspettando Godot

di Samuel Beckett

copyright Editions de Minuit

traduzione Carlo Fruttero

regia, scene, luci e costumi Theodoros Terzopoulos

con (in o.a.) Paolo Musio, Stefano Randisi, Enzo Vetrano, Giulio Germano Cervi e Rocco Ancarola

musiche Panayiotis Velianitis

consulenza drammaturgica Michalis Traitsis

assistente alla regia Giulio Germano Cervi

produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, in collaborazione con Attis Theatre Company

durata 75′

About Waiting for Godot

note di regia da Theodoros Terzopoulos

In “Aspettando Godot” vengono date due risposte possibili, e da qui vogliamo far partire il nostro lavoro.

La prima è il tentativo di comunicare e coesistere con l’Altro, colui che ci è prossimo, nonostante gli ostacoli,

anche quando questi sembrano insuperabili. La seconda è il tentativo di mettersi in comunicazione con l’Altro dentro di noi,

quest’area buia e imperscrutabile densa di desideri repressi e paure, istinti dimenticati, regione dell’animalesco e del divino, in cui dimorano la pazzia e il sogno, il delirio e l’incubo.

