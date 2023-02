BEA

PRESENTA

ANTONIO ALBANESE

IN

“PERSONAGGI”

testi di Michele Serra, Antonio Albanese

scritto con Piero Guerrera, Enzo Santin, Giampiero Solari

regia di Giampiero Solari

TAM TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

DAL 23 AL 26 FEBBRAIO 2023

Che cosa hanno in comune i mille volti con i quali Antonio Albanese racconta il presente?

L’umanità.

La realtà diventa teatro attraverso Epifanio, L’Ottimista, il Sommelier, Cetto La

Qualunque, Alex Drastico e Perego, maschere e insieme prototipi della nostra società, visi

conosciuti che si ritrovano nel vicino di casa, nell'amico del cuore, in noi stessi.

Lo spettacolo "Personaggi" riunisce alcuni tra i volti creati da Antonio Albanese:

dall’immigrato che non riesce a inserirsi al Nord, all’imprenditore che lavora 16 ore al

giorno, dal sommelier serafico nel decantare il vino, al candidato politico poco onesto, dal

visionario Ottimista “abitante di un mondo perfetto” al tenero Epifanio e i suoi sogni

internazionali.

Personaggi appunto che in questi anni abbiamo imparato a conoscere e ad amare, dove la nevrosi, l’alienazione, il soliloquio nei rapporti umani e lo scardinamento affettivo della famiglia, l’ottimismo insensato e il vuoto ideologico contribuiscono a tessere la trama

scritta da Michele Serra e Antonio Albanese.

In scena uomini del Sud e del Nord, uomini alti e bassi, grassi e magri, ricchi e poveri,

ottimisti e qualunquisti. Maschere irriverenti e grottesche specchio di una realtà guardata

con occhio attento a carpirne i difetti, le abitudini e i tic.

Una galleria di anti-eroi che svelano un mondo fatto di ossessioni, paure, deliri di

onnipotenza e scorciatoie, ma dove alla fine anche la poesia trova posto.

Un recital che racconta, con corrosiva comicità e ritmo serrato, un mondo popolato da

personaggi tipici del nostro tempo, dal pensiero contemporaneo interpretato con

dirompente fisicità.

"Vorrei che dopo un mio spettacolo tutti si sentissero un po' meno soli, un po’ più allegri, un po’ più forti, vorrei abbracciarli tutti. La risata è un abbraccio, un bisogno che ci sarà sempre.

Antonio Albanese

TAM TEATRO ARCIMBOLDI

MILANO

Show Bees Srl

Viale Dell’innovazione 20

20126 – Milano

Www.showbees.It

www.teatroarcimboldi.it

“PERSONAGGI”

testi di Michele Serra, Antonio Albanese

scritto con Piero Guerrera, Enzo Santin, Giampiero Solari

regia di Giampiero Solari

costumi Elisabetta Gabbioneta

ufficio stampa Alessandra Tagliabue

produzione Alessandro Castriota

www.antonioalbanese.info

TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

INFOLINE: MAIL: BOXOFFICE@TEATROARCIMBOLDI.IT

WEBSITE: WWW.TEATROARCIMBOLDI.IT

FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/TEATROARCIMBOLDIMILANO

INSTAGRAM: WWW.INSTAGRAM.COM/TEATROARCIMBOLDIMILANO

BIGLIETTERIA:

– DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 14 ALLE 18

ANTONIO ALBANESE – PERSONAGGI

– DAL 23 AL 24 FEBBRAIO – ORE 21.00

– 25 FEBBRAIO 2023 – ORE 16.00 E ORE 21.00

– 26 FEBBRAIO 2023 ORE 17.00

PREZZI DEI BIGLIETTI

– PLATEA VIP € 65,00 + PREVENDITA

– PLATEA GOLD € 60,00 + PREVENDITA

– PLATEA BASSA € 50,00 + PREVENDITA

– PLATEA ALTA € 43,00 + PREVENDITA

– I GALLERIA € 35,00+ PREVENDITA

– II GALLERIA € 30,00 + PREVENDITA

PREVENDITE

Biglietti disponibili su

TAM TICKETS: https://ticket.teatroarcimboldi.it

TICKETONE: www.ticketone.it

INFOLINE E PRENOTAZIONI GRUPPI E SCUOLE

Per informazioni scrivere a: boxoffice@teatroarcimboldi.it

Per prenotazione gruppi (10+ persone) scrivere a: gruppi@teatroarcimboldi.it

Oppure, per eventi selezionati, contattare l’ufficio gruppi autorizzato

Grattacielo: prenotazioni@grattacielo.net – tel. 329.7869658 / 329.0945756