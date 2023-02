CAFFELLATTE & PAILLETTES Omaggio al Varietà

La Compagnia delle Seggiole torna sul palco del Teatro Niccolini di Firenze con un nuovo spettacolo in prima assoluta: Caffelatte & Paillettes ovvero un omaggio al Varietà in collaborazione con la Fondazione Teatro della Toscana ed il Conservatorio Luigi Cherubini e con il contributo di Fondazione CR Firenze.

Tre appuntamenti:

venerdì 10 marzo 2023 ore 21,00

sabato 11 marzo 2023 ore 21,00

domenica 12 marzo 2023 ore 17,00. Una compagnia di avanspettacolo gira per i teatri italici del ventennio con serie difficoltà a riscuotere un cachet degno di questo nome. La sopravvivenza giornaliera quindi è regolarmente affidata ad uno zuccherato caffellatte, accompagnato solo dalle paillettes dei loro costumi di scena con cui stupiranno il loro pubblico con vari e spassosissimi numeri da cabaret.

Ultimi due appuntamenti con



DIGITALE PURPUREA

La Compagnia delle Seggiole, con il patrocinio di Artemisia Centro Antiviolenza di Firenze, presenta in prima assoluta DIGITALE PURPUREA, una commedia noir contro la violenza sulle donne, di Caterina Baronti per la regia di Chiara Macinai.

Ultimi due appuntamenti al Teatro Reims di Firenze il 25 e 26 febbraio 2023.

Al Teatro Aurora di Scandicci

“Ri-Spogliati”

Appuntamento a Scandicci (Teatro Aurora) per festeggiare tutte le donne! il giorno 8 marzo sarà in scena RI-SPOGLIATI. L’evento fa parte della Stagione Teatrale 2022-2023 ed avranno entrambi inizio alle ore 21.15.

DUE REPLICHE STRAORDINARIE DI

SAO KO KELLE TERRE…



Torna a grande richiesta lo spettacolo SAO KO KELLE TERRE, scritto da Marcello Lazzerini con la collaborazione di Antonia Ida Fontana, nella Sede dell’Accademia della Crusca e dedicato alla lingua italiana. Appuntamenti il 4 marzo ed il 15 aprile con prenotazione obbligatoria.

A grande richiesta torna uno straordinario appuntamento promosso con l’Accademia della Crusca e l’Unicoop Firenze, scritto da Marcello Lazzerini con la collaborazione di Antonia Ida Fontana: SAO KO KELLE TERRE… PICCOLA storia della lingua italiana.

Due gli appuntamenti: sabato 4 marzo e sabato 15 aprile 2023 alle ore 21.00 presso la Villa Medice di Castello – Sede dell’Accademia della Crusca (Via di Castello 46 – Firenze). Al termine dello spettacolo sarà possibile visitare le sale dell’Accademia della Crusca a cura dall’Associazione AMICI DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA.

Il costo del biglietto è di Euro 19,00 con prenotazione obbligatoria, ridotto Euro 16,00).

maggiori informazioni sul sito

IN SUA MOVENZA E’ FERMO

Visita teatralizzata alla scoperta del Teatro della Pergola – XVIII anno di repliche – oltre 350 appuntamenti

Prossime date:

5 – 19 MARZO; 16 APRILE; 7 MAGGIO.

Per ogni data sono previsti tre viaggi con partenze alle ore 10.00, 11.00 e 12.00. Ogni viaggio ha una durata di 1 ora e 15 minuti circa.

maggiori informazioni sul sito

