IUC, Elisabeth Leonskaja con il Jerusalem Quartet

Incontro da camera d’eccezione, quello in programma sabato 18 febbraio alle 17.30, Aula Magna della Sapienza, per la 78esima stagione concertistica della IUC, che propone il Jerusalem Quartet con Elisabeth Leonskaja, monumento vivente della gloriosa scuola pianistica russa (memorabile la sua collaborazione con Svjatoslav Richter).

In programma il Quintetto di Šostakovič a conclusione di un concerto che nella prima parte impagina un Quartetto di Haydn e il Quartetto “Americano” di Dvořák.

Elisabeth Leonskaja è stata a lungo tra le più celebri pianiste dei nostri tempi. Mentre era ancora studentessa al Conservatorio di Mosca, ha vinto premi in importanti concorsi pianistici internazionali, tra cui il Premio Enescu, il Concorso Marguerite Long-Jacques Thibaud e il Queen Elisabeth Prize in Belgio.

Elisabeth Leonskaja ha lasciato l’Unione Sovietica nel 1978 per fare di Vienna la sua casa. Da allora si è esibita come solista con le migliori orchestre del mondo e ha lavorato con molti rinomati direttori. È ospite regolare dei festival internazionali più prestigiosi. Il suo nome si ritrova spesso anche nel campo dei recital, per le più importanti serie pianistiche dei maggiori centri musicali del mondo da Parigi, a Vienna, fino a Melbourne. Oltre ai suoi numerosi impegni da solista, la musica da camera rimane una parte importante del suo lavoro.

Nella sua seconda patria, l’Austria, Elisabeth Leonskaja è membro onorario della Konzerthaus di Vienna. Nel 2006 è stata insignita della Croce d’Onore d’Austria per la Scienza e l’Arte, Prima Classe, per il suo eccezionale servizio alla cultura del paese.

Dalla fondazione Jerusalem Quartet nel 1993 e il successivo debutto nel 1996, i quattro musicisti israeliani, i violinisti Alexander Pavlovsky e Sergei Bresler, il violista Ori Kam e il violoncellista Kyril Zlotnikov, hanno intrapreso un percorso di crescita e maturazione che ha portato a un vasto repertorio e una straordinaria profondità espressiva, che implementa la tradizione del quartetto d’archi in un modo unico.

Il Jerusalem Quartet è ospite regolare e amato dei principali palcoscenici di tutto il mondo. Con regolari visite semestrali in Nord America, il quartetto si è esibito in città come New York, Chicago, Los Angeles, Filadelfia, Washington e Cleveland, nonché al Ravenna Festival. In Europa, il quartetto gode di un’accoglienza entusiastica con apparizioni regolari in tutte le prestigiose sale da concerto e in festival quali quelli di Salisburgo, Verbier, Schleswig-Holstein, Schubertiade di Schwarzenberg o Rheingau.

Il Jerusalem Quartet registra in esclusiva per Harmonia Mundi.

Biglietti: € 25 – 20 – 15

Under 30 € 8

Under 18 € 5

Aula Magna della Sapienza

Piazzale Aldo Moro 5

Città Universitaria, Palazzo del Rettorato

Per informazioni

Tel. 06.3610051-52

www.concertiiuc.it

botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

Sabato 18 febbraio 2023 ore 17.30

Jerusalem Quartet

Elisabeth Leonskaja pianoforte

Joseph Haydn Quartetto per archi n. 35 in fa minore op. 20 n. 5 Hob:III:35

Antonín Dvořák Quartetto per archi n. 12 “Americano” in fa maggiore op. 96

Dmitrij Šostakovič Quintetto in sol minore per pianoforte e archi op. 57