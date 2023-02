Teatro di Rifredi – I prossimi appuntamenti

STORIA DI UNA BOTTIGLIA

regia e drammaturgia Vincenzo Calenzo

con Vincenzo Calenzo, Pierluca Rotolo, Vieri Raddi, Caterina Lupi

cantanti Giulia Bartolini, Aurora Fani, Rachele Santini

Una produzione Il paracadute di Icaro

19 febbraio ore 16:30

Dalla nascita alla rinascita. L’avventuroso viaggio di una bottiglia di plastica, dal suo acquisto al supermercato, al suo arrivo su una spiaggia e al suo ingresso nel mare, passando per incredibili incontri e inaspettate avventure fino al compimento del suo destino: trasformarsi in un oggetto di plastica riciclata.

Uno spettacolo per sensibilizzare i bambini fin dalla prima infanzia alla cura, all’attenzione e al rispetto dell’ambiente e delle sue risorse, il tutto attraverso la storia di una semplice bottiglia.

testi canzoni Giulia Bartolini, Pierluca Rotolo

musiche Andrea Di Mauro

scenografie Piero Mazzoni

costumi Giulia Di Renzo, Mariaserena Martinelli

animazioni Aurora Fani

tecnico video Gianni Capecchi

L’INTRUSA

preceduto da

È una bella giornata di pioggia

di Eric-Emmanuel Schmitt

con Lucia Poli

regia Angelo Savelli

Una produzione Fondazione Teatro della Toscana

22 febbraio > 5 marzo

feriali ore 21 festivi – ore 16:30 – lunedì 27 riposo

Un’anziana signora rischia la follia a causa di una misteriosa intrusa che si aggira nel suo appartamento; una donna bella e intelligente rischia invece l’infelicità a causa del suo inguaribile pessimismo. Due bellissimi e toccanti racconti pervasi da quell’eleganza e quell’umorismo che caratterizzano l’inconfondibile stile di Eric-Emmanel Schmitt e anche le doti interpretative di Lucia Poli, signora del teatro italiano che sa passare con disinvoltura dalla frequentazione dei classici sui grandi palcoscenici nazionali ad originali incursioni nei territori della drammaturgia contemporanea.

Ha scritto Eric-Emmanuel Schmitt: Esistono felici smentite! A parer mio, alcune storie sono fatte per la scena, altre invece per la pagina scritta. Però, dopo aver visto “L’Intrusa” a Firenze, mi sono accorto che questa separazione non solo non è un muro, ma può addirittura scomparire. Grazie dunque ad Angelo Savelli e Lucia Poli, questi due fantastici artisti, al tempo stesso vigorosi e sottili, e appassionati dell’animo umano.

