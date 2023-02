Musica per Roma, gli appuntamenti dal 19 al 26 febbraio

Spazio ai numerosi appuntamenti di Musica per Roma, dal 19 al 26 febbraio all’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz.

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Domenica 19 febbraio (doppio appuntamento)

Equilibrio

Ambra Senatore/Marc Lacourt

Giro di Pista

Teatro Studio Borgna ore 11

Teatro Studio Borgna ore 16

Biglietto 8 euro

Domenica 19 febbraio

La tarantella del Carnevale

Sala Sinopoli ore 11

Biglietto da 15 euro

Lunedì 20 febbraio

Anteprima Libri Come

Vera Politkovskaja

Sala Ospiti ore 18:30

Ingresso gratuito previo ritiro voucher

Lunedì 20 febbraio

Lezioni di letteratura

Pierluigi Battista

1984 di G. Orwell

Teatro Studio Borgna ore 19:30

Biglietto 6 euro

Lunedì 20 febbraio

Equilibrio

Angelin Preljocaj

Deleuze/Hendrix

Sala Petrassi ore 21

Biglietto da 30 euro

Mercoledì 22 febbraio

Equilibrio

Olivier Dubois

TRAGÉDIE, NEW EDIT

Sala Petrassi ore 21

Biglietto da 30 euro

Giovedì 23 febbraio

Retape 2023

Chiara Vidonis/Domovoi

Teatro Studio ore 21

Biglietto 8 euro

Venerdì 24 febbraio

Tupa Ruja

Teatro Studio Borgna ore 21

Biglietto unico 15 euro

Sabato 25 febbraio

Equilibrio

Matteo Maffesanti

Will You Still Love Me Tomorrow?

Sala Ospiti ore 19:30

Ingresso gratuito

Sabato 25 febbraio

James Senese

Sala Sinopoli ore 21

Biglietto da 25 euro

Sabato 25 febbraio

Equilibrio

Alessandro Sciarroni

The Collection

Sala Petrassi ore 21

Biglietto da 30 euro

Sabato 25 febbraio

Carolina Bubbico

Il dono dell’ubiquità

Teatro Studio Borgna ore 21

Biglietto da 15 euro

Domenica 26 febbraio

Lezioni di Storia

Chiara Colombina

Ferruccio Parri e la libertà

Sala Sinopoli ore 11

Biglietto 14 euro

Casa del Jazz

Domenica 19 febbraio

Saint-Louis College of Music

presenta

L’archivio del Jazz a Roma

Casa del Jazz ore 11

Biglietto 5 euro

Domenica 19 febbraio

Ilaria Pilar Patassini

NEW ALBUM PREVIEW

Casa del Jazz ore 18

Casa del Jazz ore 21

Biglietto 10 euro

Venerdì 24 febbraio

Giovanni Falzone

Freak Machine Trio

Casa del Jazz ore 21

Biglietto 10 euro

Sabato 25 febbraio

Fausto Ferraiuolo Trio

Casa del Jazz ore 21

Biglietto 10 euro

Domenica 26 febbraio

Lezioni di Jazz

Africa in Jazz/Jazz in Africa

a cura di

Stefano Zenni

Il jazz e L’Africa immaginaria

Casa del Jazz ore 11

Biglietto 8 euro