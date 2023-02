Barbara Foria

in

VOLEVO NASCERE SCEMA…



per non andare in guerra!

Di Barbara Foria, Alessandro Clemente, Fabrizio Testini, Stefano Vigilante.

Regia di Claudio Insegno.

Sul palco del Teatro Dehon di Bologna, sabato 25 febbraio ore 21, salirà Barbara Foria nel suo nuovo one-woman-show “Volevo nascere scema… per non andare in guerra!“, scritto da Barbara Foria, Fabrizio Testini, Alessandro Clemente e Stefano Vigilante e per la regia di Claudio Insegno.

In scena i dubbi esistenziali e i controsensi surreali che sorprendono una donna arrivata a quella che Dante chiamava “metà del cammino” e che le fanno desiderare di rinascere in una prossima vita con un atteggiamento più spensierato verso la realtà. Il monologo comico di Barbara Foria è una commedia leggera, uno spaccato di vita quotidiana che coinvolge il pubblico in prima persona. La simpatia, e l’ironia della bravissima attrice napoletana non possono che conquistare gli spettatori, che divertiti si lasciano coinvolgere dalla Foria e dalle sue continue sollecitazioni, una divertentissima conversazione tra amici. “Il segreto della felicità è quello di rinascere scema? Se sì, avvisatemi che mi organizzo!”.

Barbara Foria con le sue parole fa riflettere su tutte quelle piccole cose che suggeriscono che forse un po’ scemi lo siamo già tutti, e che al giorno d’oggi siamo quasi lobotomizzati, tutti che facciamo le stesse cose, che guardiamo le stesse serie tv, che usciamo con gli stessi tipi di uomini. Viviamo gli stessi schemi di vita, tanto simili da farci pensare di essere noi stessi protagonisti di una serie tv.

Dalle stereotipate relazioni amorose, ai più grandi cliché dei film cult anni ’90, il monologo di Barbara Foria fa un excursus all’interno dei rapporti umani, una spassosa e ironica analisi sociologica del mondo visto dagli occhi di una donna.

Prezzo: Intero € 26,00 Euro – Ridotti € 22,00

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Dehon dal martedì al sabato, ore 15-19, oppure un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.

Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket.

TEATROAPERTO/TEATRO DEHON – TEATRO STABILE DELL’EMILIA ROMAGNA

Via Libia, 59 – Bologna | Tel. 051.342934 – 3336232355

www.teatrodehon.it