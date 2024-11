Saranno famosi – Fame il musical

Rivive sul palco del Teatro Europauditorium di Bologna e ancora per qualche weekend in giro

per l’Italia la magia senza età di uno dei musical più iconici di sempre. La compagnia Roma City

Musical porta in scena con la Fabrizio Di Fiore Entertainment l’indimenticabile Saranno Famosi

– Fame il musical, per la regia di Luciano Cannito.

Negli anni ’80 è stata una delle serie tv più famose e amate, ma anche un film e un musical di

successo mondiale. La “famosissima” appunto, colonna sonora ha vinto anche un Academy Award

e le vicende dei giovani allievi della rinomata scuola di Performing Arts di New York sono rimaste

impresse nel cuore dei fan per decenni, come dimostra l’affluenza di pubblico di questa nuova

messa in scena.

Cannito, curatore anche delle coreografie insieme a Fabrizio Polli, decide di riattualizzare il cult

“ammiccando” ai giorni nostri, rendendolo più fruibile al pubblico del 2024. Nuovi brani, nuove

coreografie, nuovi giovanissimi talenti scovati in giro per la penisola e nuove orchestrazioni

eseguite live dalla band, incastonata perfettamente nella scenografia che riproduce di volta in volta

esterni/interni della scuola.

I sogni, gli amori, i successi ma anche le sconfitte, l’impegno e la competizione dei ragazzi che

vogliono sfondare nel mondo dello spettacolo trasudano dal palco con un cast di giovanissimi,

affiatati performer che, come anche nella recente versione del celebre musical Cabaret di Cannito,

riescono a miscelare con maestria canto, danza e recitazione, avvicinandosi agli standard

anglosassoni.

A interpretare i maestri poi, un quartetto di tutto rispetto, capitanato dall’eclettico Garrison

Rochelle. Lorenza Mario veste i panni della severa ma giusta insegnante di danza, Stefano

Bontempi quelli dello strampalato e simpatico insegnante di musica ma è soprattutto la bravissima

Barbara Cola, qui preside dell’istituto, a stupire ancora una volta per vocalità e intensità

interpretativa.

Ottimo risultato complessivo dunque, per questa nuova realizzazione di un cult che ha fatto la

storia del musical e della cultura pop, qui presentato in tutta la freschezza contemporanea di un

classico che non tramonterà mai.

Erika Di Bennardo