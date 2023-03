Accademia di Santa Cecilia, Thomas Adès dirige

THOMAS ADÈS

TORNA SUL PODIO DI SANTA CECILIA UNO DEI MASSIMI COMPOSITORI VIVENTI PER DIRIGERE THE PLANETS, LA PIÙ CINEMATOGRAFICA DELLE MUSICHE DI HOLST, E PARADISO – SUA OPERA IN PRIMA ESECUZIONE ITALIANA – ANDATA IN SCENA CON GRANDE SUCCESSO AL COVENT GARDEN DI LONDRA NEL 2021

A undici anni dalla sua ultima presenza, torna sul podio dell’Orchestra e del Coro (in questa occasione, solo femminile) di Santa Cecilia Thomas Adès, classe 1971, per un nuovo appuntamento della stagione sinfonica giovedì 16 marzo ore 19.30 (repliche il 17 marzo alle ore 20.30 e sabato 18 ore 18, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone).

Tra i più interessanti musicisti del Regno Unito, Adès è compositore, direttore e pianista. Dal teatro musicale alla musica da camera, dal jazz all’atonalità, dagli echi blues e della musica barocca fino al tango e alla musica per il cinema (per esempio del film Colette del 2018, interpretato da Keira Knightley), le creazioni di Adès grazie a un linguaggio musicale diretto, attuale, capace di comunicare e coinvolgere tanto il pubblico quanto la critica sono eseguite in tutto il mondo, dalla Philharmonie di Berlino al Covent Garden, dal Metropolitan di New York alla Scala di Milano, da Santa Cecilia al Gewandhaus di Lipsia e alla Staatsoper di Vienna. Nato a Londra, a 18 anni ha scritto il suo opus n. 1 su testi di T.S. Eliot, e ben tre case editrici se ne contesero subito i diritti di pubblicazione. Nel 1993 era già compositore residente della Hallé Orchestra e nel 1997 ricevette da Simon Rattle e dalla City of Birmingham Symphony Orchestra la commissione del brano Asyla. E fu sempre Sir Simon, in occasione del suo primo concerto da Direttore musicale dei Berliner Philharmoniker nel 2002, a dirigere quello stesso brano in occasione del concerto inaugurale.

Adès aprirà la serata con la più celebre e spettacolare composizione di Gustav Holst, la suite The Planets, in cui il compositore inglese ha tradotto in musica i diversi caratteri astrologici di ciascun pianeta, le idee, le tradizioni e le emozioni associate all’influenza sulla psiche umana dei pianeti.

Il primo è Marte, portatore di guerra, una terrificante e guerresca marcia in 5/4 che è stata spesso citata nelle pellicole cinematografiche di Hollywood e che John Williams, celebre autore americano di colonne sonore pluripremiato agli Oscar, ha evocato nella sua Marcia imperiale, uno dei temi più celebri della saga di Guerre stellari. La musica dei Pianeti, peralto, è stata anche la protagonista del film The Planets di Ken Russel del 1983, un collage che abbina filmati d’archivio (nel caso di Marte, portatore di guerra, prevalentemente immagini della Germania 1933-1945) a ciascuno dei sette movimenti. La suite fu eseguita per la prima volta alla Queen’s Hall di Londra il 29 settembre del 1918 sotto la direzione di Adrian Boult, e le sette parti che la compongono sono disposte (con l’eccezione proprio di Marte, che precede Venere, la portatrice di pace) secondo la crescente distanza dei pianeti dalla terra.

Nella seconda parte del concerto risuonerà in prima esecuzione italiana il Paradiso, per orchestra e coro femminile, di Thomas Adès. “Paradiso”, terza parte del balletto Dante ispirato alla Divina Commedia ed eseguito per la prima volta dall’Orchestra del Royal Opera House di Londra diretta da Adès il 14 ottobre 2021, “è un ininterrotto flusso di musica ispirata alle famose illustrazioni che Gustav Doré ha disegnato per l’edizione francese della Divina Commedia” ha affermato il compositore. “In particolar modo le illustrazioni per il Paradiso, quei milioni di piccoli angeli che svaniscono in anelli di puro bianco: tutto ciò è stato un modello per me”. Nel Paradiso, Adès compone con sinuose spirali che rispecchiano la lenta e sicura ascesa di Dante che viene guidato da Beatrice attraverso le sfere celesti: un seguito, forse, alla bellezza trasfigurata del movimento centrale del suo Concerto per violino. Info su www.santacecilia.it.

Thomas Adès è nato a Londra nel 1971. Riconosciuto come compositore, direttore e pianista, lavora regolarmente con le principali orchestre, compagnie d’opera e festival in tutto il mondo. Tra le sue composizioni figurano tre opere: The Exterminating Angel è stata presentata in anteprima al Festival di Salisburgo del 2016 e successivamente è stata eseguita al Metropolitan Opera di New York e alla Royal Opera House di Londra, con la direzione dall’autore; The Tempest (Royal Opera House e Metropolitan Opera) e Powder Her Face. Le sue opere orchestrali includono Asyla (1997), Tevot (2007), Polaris (2011), Violin Concerto Concentric Paths (2005), In Seven Days (Concerto per pianoforte e orchestra con immagini in movimento, 2008), Totentanz per mezzosoprano, baritono e orchestra (2013) e Concerto for Piano and Orchestra (2019).

Adès è partner artistico della Boston Symphony Orchestra dal 2016 e ogni anno insegna pianoforte e musica da camera all’International Musicians Seminar, Prussia Cove. Come direttore d’orchestra appare regolarmente, tra le altre, con le orchestre filarmoniche di Los Angeles, San Francisco e Londra, le orchestre sinfoniche di Boston, Londra, BBC e City of Birmingham, il Royal Concertgebouworkest, il Gewandhaus di Lipsia e Czech Philharmonic. Per l’opera lirica, oltre a The Exterminating Angel, ha diretto The Rake’s Progress alla Royal Opera House e all’Opera di Zurigo, The Tempest al Metropolitan e alla Staatsoper di Vienna, e l’ultima opera di Gerald Barry Alice’s Adventures Under Ground a Los Angeles (prima mondiale) e a Londra (prima europea). I suoi impegni pianistici includono recital da solista alla Carnegie Hall di New York e alla Wigmore Hall di Londra, oltre a concerti con la New York Philharmonic. Tra i suoi numerosi riconoscimenti figurano il Grawemeyer Award per Asyla (1999); i premi di composizione della Royal Philharmonic Society per Asyla, The Tempest e Tevot; il premio Ernst von Siemens Composers’ per Arcadiana; il British Composer Award per The Four Quarters. La sua registrazione in cd di The Tempest della Royal Opera House (EMI) ha vinto la categoria Contemporary dei Gramophone Awards 2010; il suo dvd della produzione del Metropolitan Opera è stato premiato con il Diapason d’Or de l’année (2013), Best Opera recording (2014 Grammy Awards) e Music dvd Recording of the Year (2014 ECHO Klassik Awards); e The Exterminating Angel ha vinto il World Premiere of the Year agli International Opera Awards (2017).

Nel 2015 è stato insignito del prestigioso Léonie Sonning Music Prize e nella primavera del 2020 ha ricevuto il Toru Takemitsu composition award alla Tokyo Opera City

